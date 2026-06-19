Названы 'самая дешевая' и 'самая дорогая' страны Евросоюза

Самый высокий уровень стоимости жизни среди стран ЕС зафиксирован в Дании.

Цены на товары и услуги повседневного спроса в 27 странах Европейского Союза значительно различаются. Об этом свидетельствуют новые данные Евростата за 2025 год.

В прошлом году самый высокий уровень стоимости жизни среди стран ЕС был зафиксирован в Дании – он оказался на 40% выше среднего по Евросоюзу. Далее следуют Ирландия (+36%) и Люксембург (+32%).

К группе самых дешёвых стран блока в первую очередь относится Болгария, где потребительская корзина стоит на 37% меньше среднего показателя по ЕС. Также в тройку "самых дешевых" стран Евросоюза вошли Румыния (-35%) и Польша (-27%).

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Расходы на жилье, составляющие наибольшую долю расходов европейских домохозяйств, в Ирландии превышали средний уровень по ЕС на 90%, тогда как в Болгарии они были на 59% ниже средних показателей по Евросоюзу.

Вторая по объему категория расходов – продукты питания и безалкогольные напитки – демонстрировала наименьшую вариативность цен между странами Европейского Союза.

Самый высокий уровень цен зафиксирован в Люксембурге, где он на 22% превышал средний показатель по ЕС, тогда как самые низкие значения наблюдались в Румынии – на 20% ниже среднеевропейского уровня.

Цены на образование в Евросоюзе различаются в разы: от менее чем половины среднего уровня в Румынии до более чем в три раза выше в Люксембурге.

Цены в Европе – последние новости

Ранее сообщалось, что Исландия возглавила рейтинг самых дорогих стран мира, впервые за много лет опередив Швейцарию. Эксперты считают, что это отражает проблемы небольшой атлантической экономики, которая традиционно переживает циклы подъемов и спадов. Они отмечают, что постпандемический скачок в туризме – ключевом двигателе экономического роста Исландии – привел к восстановлению экономики и росту цен.

Сообщалось также, что аналитики компании Post Office признали столицу Боснии и Герцеговины – Сараево – лучшим направлением для бюджетного сити-брейка в Европе в этом году. По словам специалистов, город является идеальным выбором для тех, кто ищет сочетание богатой культуры, истории и вкусной кухни по доступным ценам.

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