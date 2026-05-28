Обогнала Швейцарию: в Bloomberg сообщили, какая страна Европы стала самой дорогой в мире

По подсчетам местного профсоюза, Исландия вновь стала самой дорогой страной мира, впервые за много лет обогнав Швейцарию, сообщает Bloomberg.

Экономист профсоюза служащих Viska Вильхьялмур Хильмарссон, который использовал данные статистического органа Евростата и исландского центрального банка, рассказал, что уровень цен "в стране огня и льда" сейчас превышает швейцарский на три процентных пункта.

По данным Евростата, в последний раз цены в Исландии превышали швейцарские в 2018 году.

Издание отметило, что эта ситуация иллюстрирует проблемы небольшой атлантической экономики, которая исторически подвержена периодам подъема и спада.

Объясняется, что постпандемический всплеск в сфере туризма – ее главного двигателя роста – вызвал экономическое восстановление и рост цен, который центральный банк пытается сдержать.

"Туризм является одним из главных факторов инфляции в сфере услуг. Давление спроса со стороны туризма вызвало рост заработной платы. Еще одним важным компонентом является жилищный сектор, на который туризм влияет напрямую. Туристы, например, через AirBnB конкурируют с местными жителями за жилье", – отметил Хильмарссон.

Данные Евростата за 2024 год, которые являются последними в открытом доступе, показывают, что уровень цен в Швейцарии, скорректированный на покупательную способность, превышает уровень Исландии более чем на 7 процентных пунктов.

Указывается, что недавний опрос, проведенный национальным советом по туризму, показал, что рост цен начинает отпугивать туристов.

"В долгосрочной перспективе Исландия не развивает производственные сектора. Мы слишком сильно зависим от трудоемких отраслей, что будет постоянно создавать инфляционное давление. Нам нужно развивать больше направлений", – считает Хильмарссон.

