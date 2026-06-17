Вступление Украины в Евросоюз: посол назвала реалистичный срок

После открытия переговорных кластеров будет еще много требований, которые Украине необходимо выполнить.

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова считает весьма реальными перспективы вступления Украины в ЕС до 2030 года.

Об этом Матернова заявила в интервью "Укринформу". "2030 год – это вполне реальный срок. Конечно, переговорные кластеры потребуют многих изменений, но сейчас мы говорим об их открытии, то есть об официальных технических переговорах в конкретных сферах. Украина к этому готова", – отметила Матернова.

В то же время, по её словам, вопрос о том, насколько быстро Евросоюз и Украина смогут завершить переговоры о вступлении, будет зависеть от значительной законодательной и прочей работы.

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"Что касается вопроса об открытии кластеров, было бы замечательно, если бы это произошло уже летом. Для этого будет достаточно политической воли", – отметила Матернова.

Как пояснила посол ЕС, "вся идея открытия кластеров заключается в том, что после этого предстоит еще много согласований, которые должны обязательно состояться, и будет еще много требований, которые мы изложили в своей позиции".

Матернова сообщила, что существуют промежуточные ориентиры, которые необходимо выполнить.

"Но, как заявила Еврокомиссия более года назад, Киев должен был выполнить требования именно для открытия кластеров. Мы пока не говорим о завершении дискуссий. Поэтому нынешнего согласования с законодательством ЕС сейчас вполне достаточно для начала фактических переговоров о вступлении. Вот что означает открытие кластера", – добавила посол.

Что предусматривает первый переговорный кластер "Основы"

Как напомнила Матернова, неотъемлемой частью требований первого кластера "Основы" являются вопросы борьбы с коррупцией и верховенства права.

"Мы будем следить за прогрессом и независимостью антикоррупционных органов точно так же, как мы это делаем сейчас", – отметила она.

Вместе с тем, в первом кластере речь идет и об основах рынка, экономики, статистики, финансового контроля и функционирования демократических институтов.

"Таким образом, кластер "Основы" достаточно обширен и охватывает все аспекты функционирования современного демократического государства, основанного на рыночной экономике", – подчеркнула Матернова.

Она заверила, что все реформы в Украине будут отслеживаться, постоянно контролироваться и оцениваться.

Реформы в условиях войны за выживание

Матернова считает удивительным то, что Украина реально реформирует свое государство, институты и правовой порядок во время войны и борьбы за собственное выживание.

"Поэтому это не следует воспринимать как само собой разумеющееся. Украина в этом отношении действительно уникальна. Я не знаю ни одной другой страны, которая бы вела экзистенциальную войну и одновременно проводила реформы", – отметила посол.

Также она отметила, что военное положение, действующее сейчас в Украине, очевидно, "вводит определенные ограничения основных прав".

"Например, ночью действует комендантский час. Это не является нормой, но я считаю, что Украина сейчас очень хорошо балансирует ограничения свобод в той мере, которая необходима для ведения войны, но не использует это как повод для излишних ограничений", – заявила Матернова.

Вступление Украины в Евросоюз

Как сообщал УНИАН, 15 июня официально начались переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, поскольку был открыт первый переговорный кластер, посвященный основополагающим принципам присоединения. Этот кластер предусматривает требования по борьбе с коррупцией, развитию правосудия и верховенства права, становлению прочных демократических институтов и т. д. Всего этот кластер состоит из пяти разделов: Судебная система и основные права; Правосудие, свобода и безопасность; Государственные закупки; Статистика; Финансовый контроль.

Открытие остальных пяти кластеров ожидается в июле.

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