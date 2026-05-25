Названы самые дешевые и самые дорогие города Европы для сити-брейка в 2026 году

Дешевле всего отдых в городе в этом году обходится в Сараево, а дороже всего – в Осло.

Столицу Боснии и Герцеговины Сараево в очередной раз признали лучшим направлением для бюджетного сити-брейка в Европе в 2026 году.

К такому выводу пришли аналитики компании Post Office, которые предоставили свой очередной City Costs Barometer. Чтобы составить рейтинг, они сравнили стоимость 12 повседневных туристических товаров и услуг для двух человек в 50 европейских городах.

"Когда речь заходит о недорогих городских поездках, люди часто сосредотачиваются на перелетах. Но расходы по прибытии имеют такое же значение, как и стоимость авиабилетов. Еда, напитки, транспорт, развлечения и проживание – все это быстро накапливается, даже в короткой поездке", – отметили авторы подборки.

При этом боснийская столица Сараево, которую признали самым дешевым городом для отдыха в Европе, заняла первые места в восьми категориях по стоимости поездок по европейским городам.

По словам составителей рейтинга, этот город – идеальный вариант для тех, кто ищет богатую культуру, историю и вкусную еду по доступным ценам.

"Вы можете исследовать небольшие кварталы пешком или посещать музеи и рынки. Кроме того, вы можете регулярно питаться в ресторанах, не чувствуя себя стесненным. Низкая общая стоимость жизни в Сараево обусловлена ​​доступным жильем, дешевым общественным транспортом и недорогими достопримечательностями, что делает его лучшим городом для короткого отдыха в Европе в 2026 году", – отмечают они.

Тем временем, самым дорогим для сити-брейка городом Европы стала норвежская столица Осло, где несколько дней городского отдыха обходятся примерно в три раза дороже, чем в Сараево.

10 самых дешевых городов Европы для отдыха в 2026 году

Сараево, Босния и Герцеговина: средняя стоимость короткого отдыха – 248 фунтов стерлингов (около 14 721 гривень). Бухарест, Румыния: 258 фунтов стерлингов (около 15 315 гривень). Тирана, Албания: 263 фунта стерлингов (около 15 612 гривень). Белград, Сербия: 265 фунтов стерлингов (около 15 730 гривень). Тренчин, Словакия: 272 фунта стерлингов (около 16 146 гривень). Рига, Латвия: 278 фунтов стерлингов (около 16 502 гривень). Лилль, Франция: 289 фунтов стерлингов (около 17 155 гривень). Вильнюс, Литва: 289 фунтов стерлингов (около 17 155 гривень). Страсбург, Франция: 319 фунтов стерлингов (около 18 936 гривень). Подгорица, Черногория: 332 фунта стерлингов (около 19 707 гривень).

10 самых дорогих городов Европы для отдыха в 2026 году

Осло, Норвегия: 734 фунта стерлингов (около 43 570 гривень). Копенгаген, Дания: 671 фунт стерлингов (около 39 831 гривень). Эдинбург, Шотландия: 668 фунтов стерлингов (около 39 652 гривень). Женева, Швейцария: 644 фунта стерлингов (около 38 228 гривень). Барселона, Испания: 641 фунт стерлингов (около 38 050 гривень). Дублин, Ирландия: 611 фунтов стерлингов (около 36 269 гривень). Амстердам, Нидерланды: 609 фунтов стерлингов (около 36 150 гривень). Корк, Ирландия: 602 фунта стерлингов (около 35 735 гривень). Венеция, Италия: 580 фунтов стерлингов (около 34 429 гривень). Мадрид, Испания: 580 фунтов стерлингов (около 34 429 гривень).

