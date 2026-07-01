Россия в Одессе 'победила' производство туалетной бумаги

Отмечается, что в результате удара пострадали работники.

В результате российского ракетного удара по Одесской области, который привел к масштабному пожару, полностью уничтожена часть производственно-складских помещений известного в Украине производителя туалетной бумаги – "Снежная Панда". Об этом компания сообщила в Facebook.

"Именно здесь находился важнейший хаб, откуда мы отправляли продукцию "Снежной Панды", а также товары других наших брендов, таких как "Нежное прикосновение", Zoo Zoo, Helper, Helper Professional во все уголки страны", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что среди сотрудников хаба есть пострадавшие, и сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Пока что более подробной информации о масштабах разрушений и финансовых убытках в компании, которая 14 лет работает на украинском рынке, не приводится.

"Сейчас мы оцениваем масштабы разрушений и принимаем первоочередные решения, чтобы спасти дело нашей жизни. Как только ситуация прояснится, мы обязательно вернемся к вам с более подробной информацией", – сообщают в "Снежной Панде".

Война России с туалетной бумагой в Украине – последние новости

3 апреля Россия начала масштабную атаку на Украину. В результате атаки на Киевскую область один человек погиб и восемь пострадали, среди которых ребенок. Повреждены частные дома, многоэтажки, автомобили, административные здания и другие объекты. В результате повреждения ветеринарной клиники погибли 20 животных.

Кроме того, из-за атаки "Киевский картонно-бумажный комбинат", расположенный в городе Обухов в Киевской области, временно приостановил работу.

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