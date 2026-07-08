Россия уничтожила склад известной американской компании

Компания подвергается уже четвертой атаке с начала полномасштабного вторжения.

В результате ночной ракетной атаки российские оккупанты уничтожили склад готовой продукции компании "Филипп Моррис Украина" в Киеве. Об этом сообщает главный специалист по коммуникациям компании Виктория Илинская в Facebook.

"Самое главное, что никто из наших коллег не пострадал. Во время воздушной тревоги все сотрудники находились в укрытии в соответствии с протоколами безопасности. И это помогло спасти жизни людей", – говорится в сообщении.

В настоящее время в компании оценивают размер ущерба и работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

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По словам Илинской, уничтожение склада не повлияет на наличие продукции компании в Украине.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году это уже четвертая атака на региональное подразделение "Филипп Моррис".

Российские удары по гражданским объектам в Украине – последние новости

В последнее время россияне значительно активизировали удары по украинским автозаправочным станциям и другим гражданским объектам. Последствия ударов по АЗС могут выйти за пределы топливного рынка, предупреждают эксперты. Под угрозой – логистика и поставки товаров, существует риск усиления инфляции.

В начале июля оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, который привел к масштабному пожару. В результате была уничтожена часть производственно-складских помещений компании "Снежная Панда", известного в Украине производителя туалетной бумаги.

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