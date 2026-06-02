Польский ритейлер Pepco официально объявил о выходе на рынок Украины, – RAU

Сеть является одним из самых быстрорастущих дисконтных ритейлеров Европы.

Польская сеть магазинов Pepco официально объявила об открытии в Украине во второй половине 2026 года. Об этом со ссылкой на официальный пресс-релиз компании сообщает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU).

По плану, первый магазин Pepco в Украине откроют в конце октября 2026 года. Компания проводит активную экспансию в Центральной и Восточной Европе, поэтому в целом Украина станет 20-м рынком для польского ритейлера.

Сейчас под брендом Pepco работает 4000 магазинов в 18 европейских странах. Ритейлер также выходит на рынок Северной Македонии в июне этого года. Ежемесячно Pepco обслуживает более 36 миллионов клиентов.

В странах Центральной и Восточной Европы Pepco известен как бренд женской и детской одежды, а также товаров для дома. В магазинах сети покупателям доступен широкий ассортимент продукции – от декора и кухонных принадлежностей до детской и взрослой одежды.

Country Manager Pepco в Украине Арсен Старченко считает, что компания может внести свой вклад в восстановление Украины, создавая новые рабочие места и поддерживая экономику государства.

Помимо него, топ-посты компании в Украине заняли Иван Омельченко в качестве Head of Expansion, Марина Попова в качестве главы отдела кадров и Ольга Агалиди в качестве главы отдела финансов.

На рынке ритейла в Украине, по свидетельству аналитиков, крупные сети в настоящее время активно поглощают малый бизнес, который не выдерживает жесткой конкуренции и финансовых затрат. Такая ситуация связана с инфляцией и падением покупательной способности населения.

Помимо Pepco, еще одна польская сеть Allegro заявила о заинтересованности в украинском рынке и объявила о планах выхода на него. Маркетплейс должен заработать в Украине уже в июне.

