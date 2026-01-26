Золото перескочило новый психологический рубеж: сколько стоит металл

Цена золота уже выросла более чем на 18% в этом году.

В понедельник, 26 января, цена на золото подскочила до рекордного уровня более 5100 долларов за унцию (164 доллара за грамм), продолжая исторический рост. Инвесторы скупают этот безопасный актив на фоне растущей геополитической неопределенности.

Как пишет Reuters, спотовая цена на золото выросла на 2,2% до 5 089,78 доллара за унцию (163,6 долл./г), после достижения ранее исторического максимума в 5 110,50 доллара (164,3 долл./г).

Отмечается, что в 2025 году цена на металл взлетела на 64%, что стало самым большим годовым приростом с 1979 года, благодаря спросу на безопасные активы, смягчению монетарной политики США, активным закупкам центральных банков и рекордным притокам средств в биржевые фонды. Цены установили последовательные рекордные максимумы за последнюю неделю и уже выросли более чем на 18% в этом году.

"По сути, последним катализатором стал кризис доверия к администрации США и американским активам, который был вызван некоторыми нестабильными решениями администрации Трампа на прошлой неделе", – сказал старший рыночный аналитик Capital.com Кайл Родда.

В издании напомнили, что президент США Дональд Трамп внезапно отказался от угроз ввести пошлины против европейских союзников как рычаг для захвата Гренландии. При этом на выходных он заявил, что введет 100% пошлину для Канады, если она выполнит торговое соглашение с Китаем.

Он также угрожал ввести 200% пошлину на французские вина и шампанское, очевидно пытаясь заставить президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к его инициативе "Совет мира".

Аналитики ожидают, что цены на золото продолжат расти до 6000 долларов в этом году из-за глобальной напряженности, а также высокого спроса со стороны центральных банков и розничных торговцев.

Что касается других металлов, то спотовое серебро выросло на 4,8% до 107,9 доллара за унцию (3,47 долл. за грамм). Спотовая цена на платину выросла на 3,4% до 2 861,91 доллара за унцию (92,02 долл. за грамм), тогда как спотовая цена на палладий выросла на 2,5% до 2 060,70 доллара (66,3 долл. за грамм), достигнув более чем трехлетнего максимума.

Цены на золото – последние новости

23 января золото достигло очередного рекорда, а серебро и платина продолжили дорожать, достигнув новых исторических максимумов. Этому способствовало снижение доверия к американским активам из-за геополитической напряженности и экономической неопределенности.

20 января цена на золото впервые в истории превысила отметку в 4 700 долларов за унцию (151,1 доллара за 1 грамм), а серебро держалось чуть ниже своего нового рекордного максимума.

