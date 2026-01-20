Золото впервые в истории достигло таких высот: почему цены на металл бьют рекорды

Угрозы дополнительных пошлин со стороны Трампа подталкивают золото к новым рекордам.

Во вторник, 20 января, цена на золото впервые в истории превысила отметку в 4 700 долларов за унцию (151,1 доллара за 1 грамм), а серебро держалось чуть ниже своего нового рекордного максимума. Глобальная напряженность спровоцировала очередную волну бегства инвесторов в защитные активы.

Как пишет Reuters, спотовая цена на золото достигла исторического максимума в 4 731,34 долл. (152,12 долл./грамм), тогда как цена на серебро выросла до максимума в 95,488 доллара (3,07 долл. за 1 грамм).

В издании напомнили, что президент США Дональд Трамп пригрозил ввести с 1 февраля повышенные пошлины для восьми европейских стран, пока США не позволят купить Гренландию, что подогревает опасения по поводу возобновления торговой войны.

Видео дня

"Обеспокоенность экономическим ростом из-за угрозы дополнительных пошлин и желание Трампа снизить процентные ставки в США - основные драйверы, толкающие золото к новым рекордам", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

Золото выросло на 9,5% только за 20 дней этого года и более чем на 70% с начала второго срока Трампа год назад. Геополитическая напряженность была одной из главных причин недавнего рекордного роста, при этом ожидания смягчения монетарной политики также сыграли значительную роль.

Нестабильность в политике и политической жизни побуждает инвесторов хранить стоимость в традиционных "безопасных гаванях", таких как золото, в то время как более низкие процентные ставки ограничивают негативные последствия удержания не доходных активов.

Инвесторы также ожидают решения Верховного суда, которое определит, имеет ли президент право увольнять руководителей ФРС по своему усмотрению (в контексте попыток Трампа уволить Лизу Кук).

"Мы по-прежнему видим дальнейший рост цен на желтый металл, ориентируясь на цену 5000 долларов за унцию", – сказал Стауново.

Цена серебра выросла на 147% в 2025 году, чему способствовало его признание критически важным минералом США и структурный дефицит рынка на фоне растущего спроса. С начала года цена металла выросла на 33,7%.

Цены на металлы – последние новости

19 января золото и серебро достигли рекордных максимумов. Спотовое золото достигло рекордного максимума в 4689,39 доллара за унцию или 150,78 доллара за грамм. Спотовое серебро обновило рекорд на отметке в 94,08 доллара за унцию или 3,03 доллара за грамм.

Интерес инвесторов к безопасным активам значительно вырос после того, как президент США Дональд Трамп предупредил о введении дополнительных пошлин для некоторых европейских стран в рамках спора по поводу Гренландии.

Вас также могут заинтересовать новости: