Стоят целое состояние: ученые обнаружили золотые монеты с изображением незаконного правителя

Всего ученые нашли 141 золотую монету.

В Люксембурге археологи нашли роскошное сокровище римских золотых монет, которому 1700 лет. Оно было спрятано у фундамента небольшого римского форта, напоминающего башню. Об этом пишет Live Science.

Ученые обнаружили 141 золотую монету, отчеканенную между 364 и 408 годами н.э. в деревне Хольцтум, что на севере Люксембурга. На монетах изображены портреты восьми императоров, но на трех из них нарисован неожиданный правитель, а именно Евгений, который был незаконным императором Западной Римской империи. Он был у власти всего два года (с 392 по 394 год).

"Этот узурпатор, Евгений, учитель риторики и придворный чиновник, был провозглашен императором Запада могущественным военным офицером через несколько месяцев после того, как западный император Валентиниан II был найден повешенным при загадочных обстоятельствах. Однако Феодосий I, христианский император на Востоке, отказался признать Евгения и не одобрял его политику религиозной терпимости", - рассказали в материале.

Из-за этого произошел вооруженный конфликт, который закончился кровавым поражением и смертью Евгения в битве при Фригидусе в сентябре 394 года. Отмечается, что его монеты являются очень редкими, ведь он находился у власти очень короткое время.

"Это важная археологическая находка, поскольку чрезвычайно редко выпадает возможность изучить целый древний денежный депозит в его археологическом контексте", - подчеркнули исследователи в переводе заявления Национального института археологических исследований (INRA) в Люксембурге.

В то же время из-за исторической значимости находки, ее держали в секрете почти четыре года, а раскопки под руководством INRA проводились с 2020 по 2024 год. Ученые также столкнулись с опасными условиями, ведь в этом районе было захоронено много боеприпасов и взрывчатки времен Второй мировой войны, из-за чего Люксембургская армейская служба разминирования помогала с раскопками.

Сколько стоят такие монеты

Золотые монеты называют солидами. Это термин, который происходит от латинского "solidus", что означает "твердый" - это отсылка к их неизменно надежному содержанию золота. Монеты, каждая из которых весит около 4,5 грамма, были введены в начале IV века, в эпоху "Поздней Римской империи".

По результатам анализа, который учел "отличное состояние" монет и "наличие некоторых редких экземпляров", монеты оценили в 308 600 евро или почти 322 тысячи долларов.

"Обработка раскопок и находок еще займет некоторое время, но это, несомненно, расширит наши знания и понимание последнего века Римской империи на Западе", - подчеркнул министр культуры Люксембурга Эрик Тиль в переводе парламентского заявления.

