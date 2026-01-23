Золото вплотную приблизилось к новой психологической отметке: сколько стоит металл

Драгоценные металлы устанавливают все новые рекорды.

Золото в пятницу, 23 января, достигло очередного рекорда, а серебро и платина продолжили дорожать, достигнув новых исторических максимумов. Этому способствовало снижение доверия к американским активам из-за геополитической напряженности и экономической неопределенности.

Агентство Reuters пишет, что спотовое золото подорожало до 4957,10 доллара за унцию по состоянию на 7:36 по киевскому времени. Таким образом, 1 грамм металла стоил 159,91 доллара.

"Доверие к США и их активам пошатнулось, возможно, навсегда, и это приводит к перетоку денег в драгоценные металлы", - сообщил старший аналитик рынка Capital.com Кайл Родда.

Видео дня

Лидеры ЕС вздохнули с облегчением после того, как президент США Дональд Трамп изменил свое решение по Гренландии, одновременно предупредив, что они готовы действовать, если Трамп снова будет угрожать. Трамп же заявил, что обеспечил полный и постоянный доступ США к Гренландии в рамках соглашения с НАТО. Детали соглашения остаются неясными, а Дания настаивает, что ее суверенитет над островом не подлежит обсуждению.

Спотовое серебро подскочило до 98,87 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоил 3,19 доллара.

"В основе истории серебра лежит его превосходство над золотом и его промышленное применение", - добавил Родда.

При этом спотовая цена на платину выросла до 2650,90 доллара за унцию или 85,51 доллара за 1 грамм, в то время как цена на палладий упала до 1908,02 доллара или 61,55 доллара за 1 грамм.

Цены на золото - последние новости

Золото дорожает уже не первый день. Так, 19 января золото и серебро достигли рекордных максимумов. Спотовое золото достигло рекордного максимума в 4689,39 доллара за унцию или 150,78 доллара за грамм.

20 января цена на золото впервые в истории превысила отметку в 4 700 долларов за унцию, а серебро держалось чуть ниже своего нового рекордного максимума.

21 января металл установили новый рекорд, достигнув отметки в 4885,11 доллара за унцию.

Вас также могут заинтересовать новости: