Между Венгрией и РФ должно быть что-то, можно даже назвать это Украиной, - Орбан

По словам Орбана, безопасность Венгрии может быть гарантирована, если Россия не будет соседом его страны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для венгров важно, чтобы между Россией и Венгрией всегда было что-то. По его словам, именно поэтому Будапешт заинтересован в сохранении Украины, пишет Telex.

"Мы заинтересованы не в ослаблении Украины, а в ее укреплении, чтобы всегда было что-то - можно даже назвать это Украиной - между Россией и Венгрией", - сказал Орбан.

Он добавил, что безопасность Венгрии может быть гарантирована, если Россия не будет соседом его страны. Орбан также заявил, что Киев может рассчитывать на поддержку Венгрии. Тем не менее, он заверил, что "Украину не хотят принимать в ЕС".

Видео дня

По мнению Орбана, у Украины есть четыре требования: поддержать войну, дать ей деньги, отказаться от российских энергоресурсов и принять ее в Евросоюз. Он заявил, что ни одно из этих требований венгерское правительство выполнять не хочет.

РФ хочет вмешаться в выборы в Венгрии, чтобы удержать Орбана у власти

Ранее журналисты издания vsquare.org провели расследование, в ходе которого выяснили, что Кремль поручил группе политических технологов вмешаться в выборы в Венгрии в апреле 2026 года. Целью является удержание нынешнего премьер-министра Виктора Орбана у власти.

По данным европейских источников в сфере нацбезопасности, российский диктатор Владимир Путин поручил заниматься Венгрией первому заместителю главы администрации Сергею Кириенко, который является разработчиком всей инфраструктуры политического влияния России и "царем" внутренней политики Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: