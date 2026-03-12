Венгрия отдаст Украине инкассаторские автомобили 'Ощадбанка' без денег и золота, - СМИ

Противоправно изъятые золотовалютные ценности останутся в Венгрии.

Власти Венгрии согласились вернуть государственному "Ощадбанку" оба арестованных инкассаторских автомобиля, однако оставляют у себя деньги и золото, которые те перевозили. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на осведомленные источники.

Следователи венгерской Национальной службы налогов и таможни, которым правительство поручило вести формальное расследование, сообщили адвокатам украинской стороны о намерении передать арестованные автомобили. Это должно произойти сегодня.

Информации о состоянии автомобилей пока нет. В частности, неясно, какие повреждения нанесены при взломе сейфа, где находились средства.

Золотовалютные ценности, которые противоправно изъяли власти Венгрии из инкассаторских автомобилей, останутся в Будапеште. Это соответствует требованиям закона, который власти страны срочно приняли на этой неделе, чтобы создать правовую основу для конфискации средств.

Похищение Венгрией ценностей "Ощадбанка" - главные новости

5 марта в Венгрии задержали сотрудников государственного "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими автомобилями и ценностями. Семь задержанных граждан Украины - работники государственного банка, которые управляли двумя служебными машинами, осуществлявшими рейс между Австрией и Украиной и перевозившими наличные деньги в рамках регулярного сотрудничества между государственными банковскими учреждениями.

Министр транспорта Венгрии Янош Лазар заявил, что конфискация средств и золота "Ощадбанка" - ответ на якобы блокирование Украиной работы нефтепровода "Дружба".

10 марта правительство Венгрии приняло постановление, которое предусматривает хранение не менее 60 дней наличных денег и золотых слитков, изъятых у украинских инкассаторов. Документ подписал премьер-министр страны Виктор Орбан.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что венгерские власти прибегли к терроризму на государственном уровне и не скрывают этого после кражи средств и золотых слитков "Ощадбанка".

