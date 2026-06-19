Некоторые пострадавшие от войны украинцы получат по €3000, – Свириденко

Получение выплаты не повлияет на право человека на получение субсидий или других видов государственной помощи.

Лица, пострадавшие от сексуального насилия, связанного с российской агрессией, получат единовременную выплату в размере 3000 евро (чуть более 150 тысяч гривень по состоянию на 19 июня 2026 года) – правительство утвердило соответствующий механизм неотложных репараций.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, право на такую поддержку будут иметь также дети, рожденные в результате этого преступления.

"Финансирование будет осуществляться за счет взносов международных партнеров и доноров. Получение этой выплаты не повлияет на право человека на получение субсидий или других видов государственной помощи", – отметила премьер-министр.

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Для рассмотрения обращений будет создана специальная комиссия при Министерстве социальной политики, семьи и единства. Весь процесс построен так, чтобы обеспечить конфиденциальность, уважение к достоинству человека и избежать повторной травматизации.

По данным Свириденко, с начала полномасштабного вторжения в Украину Офис генпрокурора зафиксировал 398 случаев сексуального насилия, связанного с войной – 248 в отношении женщин и 150 в отношении мужчин. Однако количество случаев может быть больше, по оценкам правозащитников, поскольку часто пострадавшие молчат об этих преступлениях из-за риска осуждения и стигмы.

"Государство сделает всё возможное, чтобы Россия понесла ответственность, а граждане, пострадавшие от этих преступлений, получили репарации в полном объеме", – подчеркнула глава Кабмина.

Социальные выплаты в Украине – последние новости

28 мая Верховная Рада поддержала законопроект о введении новой модели социальной поддержки уязвимых семей – базовой государственной социальной помощи. Эта помощь должна объединить ряд действующих выплат и сделать систему более адресной.

Ко Дню Независимости ветераны, люди с инвалидностью и семьи погибших защитников получат единовременные денежные выплаты. Максимальная сумма выплаты составит 3100 грн, ее получат лица, имеющие инвалидность вследствие войны, бывшие малолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанные инвалидами I группы, а также лица с особыми заслугами перед Родиной.

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