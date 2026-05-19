Новые выплаты украинцам предусмотрены ко Дню Независимости 2026.

Украина чтит тех, кто защищал страну и пережил войну.

Ко Дню Независимости 2026 ветераны, люди с инвалидностью и семьи погибших защитников получат единовременные денежные выплаты - соответствующее постановление Кабинета министров уже подписано.

Ранее мы рассказывали, какие предусмотрены выплаты военным 2026 - что начисляют еще, кроме пенсии и зарплаты.

Видео дня

Выплаты УБД и выплаты по инвалидности 2026 ко Дню Независимости - кто и сколько получит

Ветераны, люди с инвалидностью и семьи погибших защитников получат денежные выплаты ко Дню Независимости 2026. Как сообщает сайт ПФУ, постановление Кабинета министров Украины уже подписано, а деньги выплатят до 24 августа 2026 года.

Размеры выплат будут такими:

лица с особыми заслугами перед Родиной получат 3100 грн;

имеющие инвалидность вследствие войны, бывшие малолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые признаны лицами с инвалидностью I группы - 3100 грн;

II группы - 2900 грн;

III группы - 2700 грн.

Выплаты УБД ко Дню Независимости получат также участники боевых действий и члены семей погибших ветеранов, Защитников и Защитниц Украины.

Какие выплаты по УБД в Украине предусмотрены:

1000 грн - для участников боевых действий, а также пострадавших участников Революции Достоинства, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто, а также детей, рожденных в местах принудительного содержания;

650 грн - получат семьи погибших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, вдовы и и вдовцы лиц с инвалидностью вследствие войны и УБД, не вступившие в повторный брак.

Кроме этого, для участников войны, бывших узников концлагерей и гетто, лиц, вывезенных на принудительные работы, детей партизан и участников борьбы с нацистским режимом предусмотрена выплата в размере 450 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: