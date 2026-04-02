Некоторые украинцы получат компенсацию в случае ударов России: кого это касается

Размер компенсации составит до двух минимальных размеров заработной платы.

Правительство приняло решение о программе компенсации части зарплат работникам предприятий, пострадавших в результате обстрелов со стороны России и вынужденно находящихся в простое во время восстановления, сообщает Министерство экономики.

"Кабинет министров принял постановление о запуске программы "Точка опоры", которая будет помогать предприятиям, пострадавшим от обстрелов или вооруженной агрессии РФ, сохранять трудовые отношения с работниками во время простоя", – говорится в сообщении.

Программа предусматривает:

компенсацию части заработной платы работников (до двух минимальных заработных плат) во время простоя или приостановки трудовых договоров;

возмещение работодателям единого взноса на социальное страхование;

возможность привлекать работников к общественно полезным работам за оплату с их согласия.

Подать заявку можно будет через портал "Дия" после того, как техническую возможность для этого обеспечат Минэкономики, Государственный центр занятости и Минцифры в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления.

По словам министра экономики Алексея Соболева, программа позволяет предприятиям удержать команду и быстро возобновить работу после разрушений, сохраняя рабочие места и экономическую состоятельность.

Финансирование будет осуществляться за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, дополнительных бюджетных расходов не потребуется.

Правительство внесло изменения в порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать государственную поддержку еще на полгода дольше. Также независимо от дохода семьи выплата будет назначаться на детей из числа ВПЛ.

Правительство утвердило порядок компенсации за коммунальные услуги в пунктах эвакуации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Государство будет компенсировать расходы на размещение эвакуированных людей.

