Социальную помощь будут выплачивать по-новому: Рада поддержала законопроект

Верховная Рада в четверг, 28 мая, поддержала законопроект о введении новой модели социальной поддержки уязвимых семей – базовой государственной социальной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта закона "О базовой социальной помощи" в первом чтении проголосовали 235 народных депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что эта помощь должна объединить ряд действующих выплат и сделать систему более адресной и "семейно-ориентированной". Соответствующий законопроект предусматривает переход к европейским подходам в социальной политике и комплексную перестройку механизмов помощи малообеспеченным семьям.

Документ предлагает ввести так называемую базовую социальную помощь как унифицированный инструмент для семей с низкими доходами. Она должна объединить сразу несколько нынешних видов выплат, в частности помощь малообеспеченным семьям, одиноким матерям, многодетным семьям, временную помощь детям, родители которых не платят алименты, а также выплаты лицам без права на пенсию и людям с инвалидностью.

Размер помощи будет определяться по формуле: разница между совокупной "базовой величиной" для всех членов семьи и их среднемесячным доходом. Саму базовую величину для расчета планируют ежегодно устанавливать в законе о госбюджете и привязывать к прожиточному минимуму – она не может быть ниже его уровня для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Для расчета предлагается следующая модель: 100% базовой величины – для первого члена семьи и 100% – для каждого следующего. Для отдельных категорий, в частности людей с инвалидностью и детей, также будет применяться полный размер базовой величины.

Отдельный акцент делается на переходе к проактивной социальной поддержке. Речь идет о том, что общины и социальные службы должны самостоятельно выявлять семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, а не ждать только обращений. Далее таким семьям будут предлагать помощь, сопровождение и оформление документов.

Внедрение новой системы запланировано на 1 января 2027 года – после тестирования экспериментальной модели, которая уже действует в Украине с 2025 года.

Осенью 2025 года правительство одобрило законопроект, который предусматривает введение базовой социальной помощи вместо нескольких видов государственных выплат. Тогда законопроектом предлагалось преобразовать государственную социальную помощь малообеспеченным семьям в базовую социальную помощь и объединить отдельные виды государственной помощи уже с 1 января 2026 года, но документ не был рассмотрен.

В апреле министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил, что правительство планирует изменить систему выплат для социально уязвимых слоев населения и ввести базовую социальную помощь. Она объединит различные виды помощи в одну выплату и сделает систему более прозрачной.

