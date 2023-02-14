ВВП агрессора уменьшится на 1,5 процента к маю.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и введенных против агрессора санкций, аналитики назвали срок восстановления экономики страны-оккупанта.

По оценкам экспертов рейтингового агентства "Эксперт РА", "восстановительный рост откладывается" на конец 2023 года, сообщает российское издание Lenta.ru.

Как говорится в материале, экономика агрессора "продолжает адаптироваться" к шокам и одновременно подстраивается под замедление мировой экономики и турбулентность на мировых рынках.

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"В нынешнем году российская экономика впервые будет жить в условиях устойчивого санкционного режима, снятие или смягчение которого пока представляется далекой перспективой", - говорится в исследовании.

Как говорится в прогнозе, ВВП агрессора уменьшится на 1,5 процента к маю.

10-й пакет санкций

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС ввел против страны-агрессора девять пакетов санкций.

Европейский союз планирует ввести 10-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Работа над десятым пакетом уже ведется. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что они также намерены ввести санкции против Беларуси и Ирана, поддерживающих Россиию в войне.

Некоторые страны ЕС уже просили ввести новые санкции, чтобы ограничить сотрудничество блока с Москвой в области ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с союзником Кремля Беларусью.

Крах российской экономики

В первый же день нападения на Украину совокупное состояние самых богатых людей России уменьшилось на 46,6 млрд долларов. По итогам 2022 года эта цифра почти достигла 100 млрд долл.

В конце июня 2022 года Россия была вынуждена объявить технический дефолт по суверенному долгу – впервые за сто лет. Это практически лишило Россию возможностей заимствовать деньги за рубежом.

В течение всего года против РФ вводились различные санкции, в том числе секторальные. Самым сильным ударом стало европейское эмбарго на покупку российской нефти и введение потолка цен на нее.

По итогам 2022 года дефицит российского госбюджета составил 3,3 трлн рублей (49 млрд долларов), или 2,3% валового внутреннего продукта.

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