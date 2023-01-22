Санкции против Беларуси могут ввести раньше.

Европейский союз планирует ввести 10-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в микроблоге Twitter. По его словам, новые европейские санкции против Беларуси могут быть введены раньше 24 февраля.

"10-й пакет санкций ЕС в отношении России вступит в силу в первую годовщину полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля. Санкции в отношении Беларуси могут быть введены еще раньше", - написал он.

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Журналист отметил, что пересмотр ценового предела на нефть может произойти в начале марта.

10 пакет санкций против России: детали

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС ввел против страны-агрессиора девять пакетов санкций.

Напомним, что в начале декабря Совет Евросоюза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель. 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции Евросоюза.

В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что они хотят ввести санкции также против Беларуси и Ирана.

Как пишет Reuters, Польша и Литва пытаются добиться применения санкций против российского ядерного сектора. Дипломаты говорят, что сейчас в ЕС все труднее добиться необходимого единодушия для введения дополнительных санкций.

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