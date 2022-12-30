Самые богатые россияне потеряли 47 млрд долларов в течение 2022 года, и на конец года потери приблизились к 100 млрд долл.

Полномасштабное российское вторжение в Украину с первого дня войны сокращает активы российских олигархов.

Как сообщает Bloomberg, самые богатые люди России 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, в совокупности потеряли 46,6 млрд долларов.

Как говорится в мтериале, наложенные санкции способствовали тому, что их активы оказались заблокированными в странах Запада, суперяхты - под арестами, а лондонский рынок ультра-роскошной недвижимости готовится к замедлению. Самые богатые россияне потеряли дополнительные 47 млрд долларов в течение 2022 года, и на конец года потери приблизились к 100 млрд долл.

Видео дня

Война в Украине и крах российской экономики:

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-. 8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний. Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России. 27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний. Война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

24 августа Reuters сообщил о том, что России удалось избежать экономического кризиса из-за цен на нефть.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

29 сентября в The Insider вышел материал о том, что Россия на грани полного исчерпания финансовых резервов.

По итогам сентября доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

21 декабря 2022 года в "Роскосмосе" признали рекордные убытки.

Вас также могут заинтересовать новости: