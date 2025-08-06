В конце июля арбузы стали почти на треть дешевле, чем в прошлом году.

В Украине стремительно падают цены на арбузы. Об этом сообщает телемарафон "Единые новости".

В конце июля арбузы стали почти на треть дешевле, чем в прошлом году - сейчас килограмм этой ягоды по оптовым ценам стоит 14 гривень. Причиной этого называют массовое созревание бахчевых из-за жары.

Операторы аграрного рынка прогнозируют, что арбузы могут подешеветь еще больше, но в этом году они могут быть не такими сочными и сладкими, как обычно, потому что сказывается засуха в южных регионах.

Видео дня

Как выбрать арбуз

По словам заместителя начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Романа Петрова, при покупке арбуза надо соблюдать правила безопасности.

Плод должен быть целым, с твердой кожурой, без трещин и повреждений. Желтое пятно снизу является признаком того, что арбуз созревал на поле. Также специалист советует избегать арбузов, которые уже разрезаны или продаются с машин и в стихийных местах.

При покупке арбузов в супермаркетах стоит обращать внимание на соответствующую маркировку (дату разрезания, условия хранения), а также на то, предоставляются ли по требованию покупателей документы о происхождении и лабораторные заключения.

Стоит сказать, что в столице на официальных рынках есть лаборатории, где продавцы обязаны проводить экспресс-анализ на нитраты. Предельно допустимый уровень нитратов в арбузах составляет до 60 мг/кг.

Если арбуз содержит чрезмерное количество нитратов, то им можно отравиться. Особую опасность такие продукты представляют для детей до шести лет, людей с ослабленным иммунитетом и беременных женщин.

Цены на арбузы в супермаркетах Украины

Сегодня в сети АТБ арбуз можно купить по цене 17,89 грн/кг, тогда как арбуз бессемянный стоит 29,95 грн/кг.

В сети супермаркетов Novus цена арбуза составляет 19,99 грн/кг. Арбуз органический обойдется в 34,99 грн/кг, тогда как Арбуз "Торпеда" стоит 39,99 грн/кг.

Что касается сети "ЭКО-маркет", то здесь популярная ягода стоит 19,90 грн/кг. Арбуз "Огонек" в "ЭКО-маркете" можно купить по цене 29,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - другие новости

Цены на персики в этом году "кусаются". Основной причиной подорожания называют неблагоприятные погодные условия. Кроме этого подорожание связывают с недостатком поддержки от государства, плохой защитой садов и отсутствием эффективных инструментов компенсации убытков.

Также сообщалось, что цены на мед в Украине "взлетели" в полтора раза. Непростую ситуацию с медом специалистов связывают с неблагоприятными погодными условиями.

Вас также могут заинтересовать новости: