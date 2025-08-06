После надлежащих проверок и прохождения полиграфа не возникло оговорок относительно его кандидатуры.

Сегодня, 6 августа, правительство приняло решение назначить Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности Украины.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале, отметив, что после решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа нет предостережений относительно его кандидатуры.

"Ожидаем обновления работы Бюро, укрепления институции и достижения весомого уровня доверия между Бюро и украинскими предпринимателями. Важно, чтобы экономические отношения в Украине не искажались теневыми схемами и чтобы бизнес мог рассчитывать на уважение со стороны государства", - написала премьер.

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Назначение главы БЭБ - последние новости

Эксперты и международные органы давно критиковали украинское правительство за неназначение главы Бюро экономической безопасности, выбранного на конкурсе. Это стало одной из главных тем критики в отношении предыдущего Кабинета министров под председательством Дениса Шмыгаля.

Накануне премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство договорилось с кандидатом на должность директора Бюро экономической безопасности Александром Цивинским о прохождении им полиграфа. По ее словам, это "гарантированно лишает ситуацию любых манипуляций и позволяет двигаться дальше".

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