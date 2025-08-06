По словам аналитиков, сейчас отечественную артиллерию производят очень высокими темпами.

Украинские 155-мм артиллерийские системы "Богдана" имеют долгую историю своей работы, а именно от проблемного опытного прототипа до серийной системы, которая может быть установлена на различные шасси. Об этом пишет Defense Express, которое объяснило, что нужно этим системам, чтобы достичь статуса "основных" в Силах обороны.

По словам экспертов, несмотря на доминирование беспилотников на фронте, артиллерия до сих пор остается важным инструментом в наступлении и обороне. Поэтому украинские защитники нуждаются в таких средствах.

"С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года страны-партнеры прислали Украине большое количество различных пушек и гаубиц. Причем советских образцов активно поступали и системы западного производства. Часть из поставленных артиллерийских средств были старыми проверенными, как вот M109 в различных модификациях, так и современными высокотехнологичными типа Caesar, Archer, Krab и PzH 2000. И с некоторыми образцами речь идет за сотню переданных единиц", - напомнили в материале.

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Аналитики подчеркнули, что по состоянию на 2021 год количество украинской ствольной артиллерии за исключением минометов оценивалось около в 1176 единиц. В частности 746 штук приходилось на системы калибра 152-мм, еще 421 на 122-мм и 13 203-мм.

"С началом полномасштабной войны и созданием новых подразделений эта цифра выросла, наполняясь как и путем поставок от стран-партнеров, так и благодаря самостоятельной реактивации с хранения и закупки Украиной. Соответственно создается очень большая цифра артиллерийских систем", - добавили в Defense Express.

Поэтому "Богдана" пока не может называться основной артиллерийской системой в ВСУ, ведь она пошла в серийное производство в 2022 году, поэтому не могла быть выпущена в соответствующем количестве. Однако, по словам аналитиков, это может быстро измениться.

"Сейчас отечественную артиллерию производят очень высокими темпами, а именно примерно 30 единиц в месяц. Также не раскрываются объемы выпуска прицепного варианта, которых за шесть месяцев 2025 года передали минимум пять партий", - отметили в издании.

Поэтому эксперты считают, что при наличии финансирования подразделения Сил обороны могут получать в год 360 "Богдан" только в самоходном варианте. Аналитики предполагают, что примерно через два-три года эта система станет самой массовой артиллерийской системой в Украине.

"Подобная перспектива хороша безусловно тем, что упрощает обслуживание вооружения и унифицирует его. Плюс облегчается процесс замены стволов, что критически важно и оказалось проблемным вопросом с некоторыми западными аналогами. Конечно, "Богдана" все еще уступает лучшим представителям в классе, таким как Caesar, Archer, или вообще PzH 2000. Но они могут стать более точным средством специализированных подразделений, в то время, как украинские гаубицы займут нишу массового фронтового средства", - предположили в издании.

Другие интересные материалы об украинском оружии

Ранее в ВСУ показали новое оружие для уничтожения вражеской авиации. Речь идет о наземном роботизированном комплексе, на который для борьбы с вражеской авиацией установили ПЗРК. По словам экспертов, новый НРК создан из-за высокого риска применения FPV-дронов, которые делают невозможным безопасный запуск ракеты обычным оператором с открытой позиции.

В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля о том, что Украина не может позволить экспорт оружия. Он отметил, что во времена АТО/ООС уже были прецеденты и скандалы, когда вооружение продавалось через теневой бизнес.

"Зато частные производители могут продавать свою продукцию за границу по более высоким ценам, что позволяет им покрывать производственные расходы. Поэтому государство должно создать прозрачные условия для сотрудничества с такими компаниями, чтобы производители обязывались производить больше оружия для ВСУ за счет этих доходов", - отметил Тимочко.

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