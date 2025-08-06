Исхудавший облик принцессы стал шоком для тех, кто видел ее на Уимблдонском теннисном турнире.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон похудела до примерно 40 килограммов на фоне тяжелой борьбы с раком. Об этом пишет RadarOnline.com со ссылкой на инсайдеров.

"Хрупкий внешний вид Кейт Миддлтон вызывает серьезные опасения за здоровье будущей королевы Великобритании - спустя шесть месяцев после того, как она сообщила о ремиссии, ее фигура стала еще более худой, чем у ее маленькой дочери", - говорится в публикации.

По словам источников во дворце, исхудавший облик принцессы стал шоком для тех, кто видел ее на Уимблдонском теннисном турнире, который она посетила с принцем Уильямом и их детьми Шарлоттой и Джорджем.

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"Кейт болезненно худа, и люди обеспокоены: это может свидетельствовать о том, что ей тяжело дается восстановление после лечения рака, или, что еще хуже, болезнь вернулась", - отметил источник.

Он добавил, что, по слухам, у Кейт проблемы с аппетитом, и она теряет вес на этом фоне:

"Она выглядит изможденной, практически без мышечной массы… Она прошла тяжелый путь. Химиотерапия - это очень непросто. И все это оставило на ней свой след".

Напомним, ранее УНИАН писал, что в марте 2024 года стало известно, что у Кейт Миддлтон обнаружили рак.

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