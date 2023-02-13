Обсуждается запрет на экспорт технологий и компонентов, которые были обнаружены в российском оружии, использованном против Украины.

ЕС продолжает подготовку к принятию 10-го пакета антироссийских санкций, направленных на то, чтобы ограничить способность Москвы поддерживать свою военную машину.

Как пишут Bloomberg и Politico со ссылкой на источники, официально новый пакет санкций еще не был предложен, но ключевые пункты уже были оговорены на высоком уровне.

Так, Европейская комиссия планирует предложить новые экспортные ограничения. Они будут касаться тяжелых транспортных средств, строительных машины, насосов и других машин, используемых в строительном и сельскохозяйственном секторах.

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Также предложенные ограничения включают запрет на экспорт ряда продуктов, технологий и компонентов, которые были обнаружены в российском оружии, использованном против Украины.

Помимо этого, предлагаются дополнительные торговые запреты на импорт в ЕС российского каучука и асфальта или битума. Попадут ли ограничения в отношении бриллианты в этот пакет пока неизвестно.

Кроме того, будут предложены новые финансовые санкции в отношении четырех российских банков. Речь идет, в том числе, об "Альфа-банке", основанный Михаилом Фридманом. Эо крупнейший частный банк России.

Предлагается также ввести санкции в отношении широкого списка из 130 лиц и организаций. Среди них российские военные и "чиновники" на оккупированных территориях Украины, сотрудники пропагандистских российских СМИ (включая Russia Today), юрлица и физлица, связанные с ЧВК "Вагнера" и продажей России беспилотников и комплектующих (из Ирана и Мали).

Под прицелом находится и судоходная компания из Дубая, подозреваемая в помощи России в обходе санкций в отношении экспорта нефти. Компания купила несколько российских нефтяных танкеров, что позволило продолжить перевозку нефти. Однако эта мера уже вызвала сопротивление ряда средиземноморских стран.

Санкции ЕС против России

После полномасштабного вторжения России в Украину Европейский союз ввел уже 9 пакетов санкций против страны-агрессора, в том числе, секторальных. Сейчас блок готовится принять 10-ый пакет санкций против РФ. Сообщалось, что его могут приурочить к первой годовщине полномасштабной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-членов Европейского Союза ввести санкции против атомной отрасли, ракетной и дронной индустрий Российской Федерации. Однако Болгария объявила, что наложит вето на решение о введении санкций ЕС, если они коснутся российской атомной энергетики. Впоследствии Зеленский признал, что "есть определенное сопротивление" в отношении санкций против российской атомной отрасли.

Также ранее было известно, что Польша и страны Балтии продолжают настаивают на включении большего числа российских пропагандистских СМИ в санкционный пакет.

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