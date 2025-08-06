Наша страна окажется в тиду атмосферного фронта.

Сегодня Украину будет пересекать атмосферный фронт, а завтра наша страна уже окажется у него в тылу. Из-за этого ожидаются некоторые изменения погоды. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она пояснила, что 6 августа Украину пересекает холодный атмосферный фронт.

"Поэтому сегодня жителям запада, севера и центра стоит ожидать дождей с грозами, возможны сильные ливни, шквалы и град!" - предупредила эксперт по погоде.

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В то же время юг и восток все еще будут оставаться в сухой погоде.

А завтра, 7 августа, Украина уже окажется в тылу этого атмосферного фронта, поэтому практически повсеместно будет без осадков и на несколько градусов снизится температура воздуха.

На западе, по данным Наталки Диденко, будет +20...+24, на севере +22...+26, в центре +24...+29, на востоке +26...+32, а на юге +30...+33 градуса.

В Киеве 7 августа также ожидается сухая солнечная погода с комфортной температурой воздуха +24 градуса.

Погода в Украине сегодня - прогноз на 6 августа

В среду, 6 августа, восемь областей Украины накроет непогода - объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Грозовые дожди, местами град и шквалы до 15-20 м/с прогнозируют в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.

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