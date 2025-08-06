Учения "Совместное море 2025" демонстрируют углубление военного партнерства между Москвой и Пекином на фоне растущей конкуренции с США.

Россия и Китай провели совместные учения по спасению подводных лодок и начали патрулирование Тихого океана, пишет Newsweek.

В рамках масштабных двусторонних учений "Совместное море 2025" обе стороны использовали военно-морские спасательные суда, подводные аппараты и дизель-электрическую подводную лодку для моделирования спасения экипажа на морском дне в заливе Петра Великого вблизи Владивостока.

Китайское спасательное судно CNS Xihu осуществило стыковку с российской подводной лодкой в рамках симуляции. Это, по словам китайского военного эксперта Ван Юньфея, является свидетельством беспрецедентного уровня доверия, поскольку подводные операции традиционно сопровождаются жесткими ограничениями на передачу технологической информации.

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Фон: новая военная ось Москва-Пекин

Учения проходили с пятницы по вторник и включали, кроме спасательных действий, противолодочную борьбу, противовоздушную оборону и координацию флотов. По заявлению представителя Минобороны КНР полковника Чжан Сяогана, эти учения являются плановыми и "не направлены ни против одной третьей стороны".

Впрочем, эксперты отмечают, что регулярность и сложность совместных учений возросла за последние шесть лет. Согласно аналитикам ChinaPower (CSIS), более половины совместных учений между Россией и Китаем с 2003 года состоялась именно за этот период.

После учений флоты двух стран вышли в совместное патрулирование западной части Тихого океана. Хотя маршрут официально не раскрыт, активность совпадает с развертыванием в регионе четырех американских военных кораблей, способных поддерживать F-35.

Сотрудничество Китая и РФ

Москва и Пекин продолжают сближаться. Напомним, что Россия воспользовалась дружескими связями с Пекином, чтобы обойти западные санкции и приобрести возможности для создания дронов с целью дальнейших атак по Украине.

Украина предоставила Пекину доказательства, что в российском оружии есть китайские детали, сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. В то же время китайская сторона никак не отреагировала.

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