Введение нового пакета санкций против РФ может в очередной раз столкнуться с противодействием Венгрии, которая будет тормозить принятие решения.

В Евросоюзе ускоряют работу над введением 10-го пакета санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Новые ограничения будут касаться также Беларуси.

В Брюсселе хотят принять новый пакет санкций до саммита Украина-ЕС, который запланирован на начало февраля. Об этом пишет польское издание PAP со ссылкой на свои источники.

Ранее на этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Брюсселе в последние дни ускорилась работа над подготовкой нового пакета санкций против РФ. "Мы будем давить санкциями на Кремль столько, сколько потребуется. Мы распространим санкции на тех, кто военно поддерживает войну России, например Беларусь и Иран", - сказала она.

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По информации PAP, эта риторика подкрепляется конкретными фактами. Это также подтвердил в комментарии изданию представитель Польши в ЕС Анджей Садось. "Работа действительно ускорилась. Польша с группой стран-единомышленников сейчас подает предложения по дальнейшим санкциям. Усиление существующих ограничений также является постоянным процессом", - сказал он.

По словам одного из дипломатов ЕС, причиной ускорения работы над санкциями является предстоящий саммит Украина-ЕС, катализатором также будет годовщина начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Европейские дипломаты не охотно говорят о деталях будущего санкционного пакета, подчеркивая важность эффекта неожиданности.

Впрочем, как стало известно PAP, ЕС в очередной раз попытается ввести ограничения на поставки российских алмазов. "Стоимость экспорта алмазов для российского бюджета оценивается в 4,5 млрд евро. Это немалая сумма", - отметил один из дипломатов ЕС.

Новые санкции также будут касаться продукции, которая потенциально может быть использована российскими военными. Санкционные списки также должны быть расширены физическими лицами, ответственными за агрессию РФ против Украины и военные преступления.

Десятый пакет санкций также предусматривает наказание для Беларуси, которая продолжает поддерживать Россию в ее войне против Украины. По словам одного из дипломатов, речь в данном случае идет о "синхронизации беларуских санкций с российскими, особенно секторальными, в тех сферах, где Минск сотрудничает с Москвой в военном плане".

Вместе с тем, введение 10-го пакета санкций против России может в очередной раз столкнуться с противодействием со стороны Венгрии, которая снова будет тормозить принятие решения.

"Венгры уже заявили, что не согласятся на некоторые имена в санкционных списках. Можно ожидать дальнейшего напряжения в отношениях с Будапештом", - сказал один из представителей ЕС.

Санкции ЕС против России

Как сообщал УНИАН, Евросоюз ввел уже девять пакетов санкций против России после начала ее полномасштабного вторжения в Украину. Впрочем, некоторые страны Евросоюза, в частности Венгрия, постоянно пытаются заблокировать введение новых санкций, мотивируя это якобы защитой своих интересов.

Например, Будапешт требовал не вводить санкции против российской атомной энергетики, поскольку единственная венгерская АЭС "Пакш" работает на российском ядерном топливе. Более того, в августе 2022 года, несмотря на кровавую российскую агрессию в Европе, глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил, что "Росатом" начнет строительство двух новых ядерных реакторов.

Также Венгрия блокировала санкции против российских газа и нефти. Если противодействие Венгрии энергетическим санкциям связано с ее полной зависимостью от российских энергоносителей, то зачем Будапешт уже несколько раз блокировал введение санкций против российского патриарха Кирилла, остается непонятным.

Осенью премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС вообще отменить все санкции против РФ. А глава МИД Петер Сийярто во время встречи в Нью-Йорке с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил ему, что не поддерживает новые санкции Евросоюза против РФ.

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