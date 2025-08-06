В то же время напомнил, что "перемирие" уже объявлялось в июне, но удары продолжались из-за отсутствия возможности контроля его соблюдения.

Воздушное перемирие будет "на руку" Украине, если будет выполняться, убежден эксперт Defence Express Иван Киричевский. Об этом он сказал в эфире Radio NV, комментируя информацию в СМИ, что Кремль хочет предложить президенту США вариант "воздушного перемирия" в войне РФ с Украиной.

Так, на вопрос ведущего, чего следует ожидать и что принесет это перемирие, Киричевский ответил: "С одной стороны это все вызывает скепсис, с другой стороны - дай Бог, чтобы оно состоялось".

Эксперт напомнил, что похожее мы уже "проходили" в июне этого года.

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"Россияне тогда декларировали двустороннее перемирие по ударам с воздуха. Но его не было возможности контролировать. И соответственно, россияне продолжали бить по нашей территории, делая вид, что они не бьют, и обвиняли нас в ударах по своей территории", - отметил Киричевский.

В то же время, если действительно это перемирие будет реализовано хотя бы хоть на какой-то период, то это будет положительно для Украины.

"Мы в той ситуации, когда нельзя сказать, что у нас профицит зенитных ракет. В той ситуации, когда нам надо выиграть время для развертывания индустрии по дронам-перехватчикам, по созданию соответствующих технологических решений по дронам-перехватчикам. Поэтому, если дай Бог, удастся выйти на устойчивое в течение хоть какого-то периода удержание от дальнобойных ударов, глубинных по территории, то это нам будет на руку. Потому что некоторое время у нас не будут тратиться зенитные ракеты, некоторое время у нас не будет происходить прилетов по гражданской инфраструктуре, у нас останется больше живых людей в конце концов. И у нас будет больше средств, чтобы защищать этих живых людей", - прокомментировал Киричевский.

Воздушное перемирие - что известно

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп пригрозил РФ тем, что в случае отказа от прекращения огня в Украине до пятницы, США введут новые санкции. Среди мер - высокие пошлины для стран, которые покупают российскую нефть.

После этого издание Bloomberg сообщило, что Россия рассматривает возможность сделать уступки президенту США, которые могут включать воздушное перемирие с Украиной, чтобы избежать угрозы вторичных санкций, несмотря на то, что Россия остается настроенной продолжать войну.

Сегодня для переговоров по завершению войны в Украине в РФ прибыл Спецпредставитель США Стив Уиткофф.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники близкие к Кремлю, маловероятно, что Путин подчинится ультиматуму Трампа, поскольку он считает, что выиграет войну, и его военные цели имеют для него приоритет над желанием улучшить отношения с США.

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