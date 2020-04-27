Зеленский предрек Украине банкротство и нищету без поддержки МВФ

Президент Украины отмечает, что восстановление после банкротства будет долгим и трудным.

Без поддержки Международного валютного фонда (МВФ) Украину ждет банкротство и погружение в нищету.

Об этом говорится в статье от имени президента Украины Владимира Зеленского для испанского El Pais, передает РБК-Украина.

В статье Зеленского говорится, что Украина пытается изменить международное восприятие и перестать быть жертвой. При этом страна до сих пор не смогла отойти от сырьевой экономики, зависит от внешних рынков, а длительные реформы ставят ее перед очередным потенциальным экономическим кризисом.

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"Мне приятно видеть, что наши международные партнеры - МВФ, Всемирный банк и другие - готовы помочь нам в проведении реформ, в которых срочно нуждается наша страна, а также в предоставлении финансовых ресурсов, необходимых для обслуживания долга. Без этого наметится призрак банкротства, который погрузит Украину в нищету", - пишет Зеленский.

Он отмечает, что восстановление после банкротства будет долгим и трудным.

"Мы не можем рисковать жизнями миллионов людей, и по этой причине мы ожидаем новую программу финансирования от МВФ и Всемирного банка", - поясняет президент.

Кроме того, Зеленский рассказал об успехах в принятии банковского закона, открытии рынка земли, в возобновлении диалога с Россией и обмене пленными.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов ожидает, что до конца 2020 года Международный валютный фонд в рамках новой кредитной программы перечислит Украине два транша на общую сумму 3,5 млрд долл.

Справка УНИАН.Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.