Дикий 'не хотел бы вести в бой детский сад', но предлагает снизить мобилизационный возраст

Он считает абсурдным то, что украинцы обретают все права в 18 лет, а обязанность защищать страну наступает только в 25.

Мобилизационный возраст в Украине стоит начать снижать "хотя бы до 21 года", сказал в эфире "Апостроф TV" Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра.

Он отметил, что ситуация с мобилизационным возрастом кажется ему "немного абсурдной": "Понимаю прагматические соображения, желание сохранить молодежь, желание сохранить следующее поколение. Я также понимаю еще один нюанс. Возможно, кто-то на меня обидится, но, на мой взгляд, объективный факт, что то поколение, которому сейчас, условно, 18-24, – они гораздо более инфантильны, чем были мы в их возрасте", – сказал Дикий.

По его словам, большинство людей из этого поколения психологически – скорее дети или подростки, чем молодые взрослые. "И это тоже нужно учитывать. Я сам, как бывший командир роты, не хотел бы вести в бой детский сад", – подчеркнул ветеран.

В то же время он заметил, что не припоминает ни одного права, которое наступает в 25 лет, кроме обязанности защищать страну. "Все права, за исключением права баллотироваться в президенты, мы приобретаем в 18. А почему-то обязанность защищать страну – на 7 лет позже. Немного абсурдно", – сказал экс-командир.

Говоря о том, что война – это не только непосредственно фронт, но, например, и вопросы логистики, которые решаются в тылу, Дикий отметил, что не понимает, "почему бы нам постепенно не начать снижать призывной возраст".

"Хотя бы сначала с 25 до 21 года. С гарантией, что эти молодые люди иначе, как добровольно, по собственному желанию, не могут быть направлены на "нуль", на фронт. Но они могут быть задействованы в армейской логистике, и они могут заменить взрослых мужчин в ПВО", – сказал он.

Дикий добавил, что при условии снижения мобилизационного возраста в этом же законе можно было бы прописать, что граждане в возрасте 21-25 лет задействуются только в тыловых частях.

Почему в Украине может быть снижен мобилизационный возраст

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат от "Слуги народа" Анатолий Остапенко отметил, что в Украине есть мобилизационный ресурс, поэтому пока речь о снижении мобилизационного возраста не идет.

В то же время он подчеркнул, что если Россия пойдет на увеличение мобилизации, то в Украине придется рассматривать вопрос о снижении мобилизационного возраста.

