На фронте погиб известный украинский режиссёр (фото)

Игорь Малахов ушел на войну добровольцем в 2023 году.

Известный украинский режиссер Игорь Малахов погиб под Авдеевкой. Печальную новость сообщил на своей странице в Facebook его коллега, режиссер Владимир Тихий.

Военный скончался 29 декабря 2023 года, долгое время его считали пропавшим без вести. Идентифицировать тело удалось с помощью ДНК-экспертизы.

"Церемония прощания с режиссером состоится 21 апреля в Киеве. В 10:00 на Майдане Независимости начнется минута молчания, далее его память почтят возле Оболонской РГА. В 11:30 начнется отпевание в Храме святых апостолов Павла и Петра. Похоронят военного на Аллее славы", – отметил Владимир Тихий.

Игорь Малахов – что о нем известно

Игорь Малахов снимал документальные фильмы. В разные годы он работал над лентами "Голос Донбасса", "Как началась война. Хроники, свидетели" и другими. Его документальный фильм "Уроки музыки" в 2016 году стал лауреатом Одесского кинофестиваля.

"Он рассказывал, что работал в сфере журналистики. В последнее время говорил, что занимался какой-то документалкой, что-то снимал, сюжеты создавал. Говорил: "Я доделаю все, расскажу". Ну, не суждено было. Был творческой натурой: много рассказывал, что фотографирует и будет редактировать. Был очень активен", – так описывал Игоря Малахова его побратим, военнослужащий 425-го ОШП Алексей с позывным "Пух".

В конце апреля Игорю Малахову должно было исполниться 60 лет.

