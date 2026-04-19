Орнитологи 'заново открыли' шесть видов редких птиц в 2025 году

Одну из них пока только слышали, но это ее первое приближение к людям за 125 лет.

В ежегодный список исчезнувших птиц за 2026 год внесли пять "пропавших" видов птиц. Это птицы, которых никто не видел в природе уже десять и более лет. Как пишет Мongabay, также В Индии удалось услышать пение птицы, которую не фиксировали уже 125 лет.

В отличие от Красной книги МСОП, который отслеживает риск вымирания, "Список потерянных видов" отмечает птиц, которые долгое время не были задокументированы. Это первые признаки проблем перед их безвозвратным исчезновением.

Директор проекта Джон Миттермайер рассказал, что каждый год команда отслеживает платформы для наблюдения за птицами, такие как eBird, iNaturalist, Xeno-Canto. Они ищут именно "пропавшие" виды, чтобы добавить их в список "найденных".

Видео дня

"Самое интересное для меня во всей этой инициативе и опыте – это наблюдать за открытиями, которые делают люди по всему миру", – сказал он.

За последние четыре года (с момента первой публикации списка) общее число "потерянных" птиц сократилось с 163 до 120. Список ведет проект "Поиск потерянных птиц", это результат партнерства неправительственных организаций American Bird Conservancy, Re:wild и BirdLife International.

Ученые составили аналогичные списки "исчезнувших видов" для многих других групп диких животных, включая амфибий, акул и приматов.

Каких птиц нашли в 2025 году

В 2025 году ученые и любители птиц задокументировали пять "потерянных" видов птиц, все с островов Юго-Восточной Азии и Океании.

В Папуа-Новой Гвинее орнитолог Джон Ламарис сфотографировал бисмарковского зимородка (Ceyx websteri), обитающего только на архипелаге Бисмарка у северо-восточного побережья страны. Последний раз его наблюдали 13 лет назад.

В индонезийской Папуа Итан Скиннер сфотографировал биакскую мизомелу (Myzomela rubrobrunnea), медоеда, эндемичного для островов Биак и Супиори, впервые за два десятилетия.

Еще одна "затерянная птица" из индонезийской Папуа – ширококлювая малиновка (Chenorhamphus grayi), была заново обнаружена, когда заядлый орнитолог Даниэль Хупс и его гид Ройке Мананта сфотографировали ее и записали ее пение – это было первое наблюдение за ней за 11 лет.

Две птицы также были обнаружены на Филиппинах: Шариф Хаддафи впервые за 18 лет сфотографировал сулуского сорокопута (Coracina guillemardi) на архипелаге Сулу, а орнитолог Мартин Кенневелл сделал снимки рыжегрудого синего мухолова (Cyornis camarinensis) в тропических низинах острова Лусон, которого в последний раз видели в 2008 году.

В дополнение к этим пяти наблюдениям Хариш Тангарадж сделал необычайное открытие: он записал звуки бегунка Джердона (Rhinoptilus bitorquatus), находящейся под угрозой исчезновения ночной птицы, эндемичной для кустарниковых зарослей Южной Индии, которая не была задокументирована в течение 125 лет.

Однако ученым необходимы фотографии и дополнительные записи, чтобы подтвердить вид птицы, прежде чем они смогут официально объявить ее "найденной".

Последнее пополнение в списке "найденных" видов произошло в феврале 2026 года, когда два французских орнитолога сфотографировали ржавого кустарникового жаворонка (Calendulauda rufa), вид, обитающий в Сахеле, в Чаде. Последний раз ученые встречали эту птицу 94 года назад.

‍В список исчезнувших птиц на 2026 год внесены новые виды

В 2026 году к этому списку присоединятся шесть новых видов. Каждый из них является островным видом, который не наблюдался как минимум 10 лет.

К ним относятся находящаяся под угрозой исчезновения миндорская дикая овсянка (Gallicolumba platenae), последний раз сфотографированная охотником в 2005 году. Еще один вид - миндорский императорский голубь (Ducula mindorensis), последний раз задокументированный в 2016 году. Обе птицы являются коренными обитателями острова Миндоро на Филиппинах.

В список недавно занесенных видов птиц вошли: гвадалканальская медососка (Guadalcanaria inexpectata), эндемик высокогорья на Соломоновых островах; минахасская короткокрылка (Heinrichia simplex) из Индонезии; самоанская белоглазка (Zosterops samoensis) с Самоа; и близкородственная ваникороская белоглазка (Z. gibbsi), эндемик отдаленного острова Ваникоро на юго-востоке Соломоновых островов.

Птицы находятся под угрозой исчезновения, их численность резко сокращается по всему миру. Наибольший ущерб наносит потеря среды обитания, но охота и браконьерство также серьезно влияют на ситуацию, наряду с целым рядом других угроз, включая сельское хозяйство и изменение климата.

Проекты по спасению птиц

Напомним, что в Англии зафиксировали появление крупнейших хищных птиц Великобритании – белохвостых орланов, которые исчезли с этих территорий еще в конце XVIII века. По имеющимся данным, нынешнее возрождение популяции стало возможным благодаря программе реинтродукции, запущенной в 2019 году.

А в Чили выпустили в природу трех гигантских кондоров, которые прошли реабилитацию в Центре хищных птиц. Они присоединились к двум десяткам других андских кондоров, которых выпустили на волю в течение последнего десятилетия в рамках проекта Манку.

