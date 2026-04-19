В 80-е годы это женское имя было чрезвычайно популярным, но сегодня почти исчезло

Это было любимое имя наших бабушек.

Тенденции в выборе имен меняются, ведь то, что когда-то было популярным, сегодня почти полностью ушло в небытие. Так произошло с именем Рената, которое в 80-х годах входило в число самых популярных женских имен. Об этом пишет Meglepetes.

Сейчас среди молодежи уже почти не встретишь тех, кто носит это имя.

История тренда

Имя Рената вошло в список самых распространенных имен для девочек в 1965 году, в частности, оно дебютировало на 63-м месте. Уже через 10 лет это имя занимало 31 место. Тогда каждый год более тысячи девочек получали это имя, благодаря чему оно вошло в первую десятку самых любимых женских имен.

Видео дня

"Со временем успех закончился. С начала века популярность имени Рената начала стремительно падать. В 2009 году оно едва вошло в топ-100. А что произошло с тех пор? Оно полностью выпало из числа самых распространенных имен, и сегодня эксперты относят его к категории очень редких", - отмечают в Meglepetes.

Что означает имя Рената?

Это женский аналог мужского имени Ренатус. Его значение действительно особенное, а именно "возрожденная". Несмотря на то, что происхождение имени не совсем однозначно, оно имеет латинские корни.

Существуют более современные варианты

Если вам нравится имя Рената, но оно кажется немного устаревшим, есть более современные варианты:

Рена;

Рени;

Роне.

Может ли оно снова стать модным?

Тенденции в именах постоянно меняются, поэтому не исключено, что Рената когда-нибудь снова переживет свой ренессанс. Например, если говорить о моде, то сегодня то, что считается редким, завтра уже может стать чем-то особенным.

