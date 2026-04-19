'Беременна?': дочь Поляковой заинтриговала сеть новым фото с мужем-иностранцем

Девушка редко показывает свою семейную жизнь.

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша поделилась новой фотографией с мужем-американцем Эйденом Пассарелли. Семейный снимок девушка опубликовала в своем Instagram.

На фото Мария держит собаку на руках, а муж нежно обнимает ее, стоя за спиной жены. При этом Эйден смотрит в кадр, а Мария – нет.

"Семейное фото", – подписала снимок Мария Полякова.

Не осталась в стороне и певица Оля Полякова. Она прокомментировала фото пары.

"Невероятная пара! Люблю вас всем сердцем", – отметила в комментариях артистка.

21-летняя Мария Полякова нечасто публикует такие семейные фото, поэтому новая фотография вызвала шквал комментариев от подписчиков. Они отметили, что Мария выглядит невероятно, а также начали предполагать, что, возможно, скоро в семье Маши Поляковой ожидается пополнение.

"Беременна?" – спросили в комментариях.

Ни сама Мария, ни ее звездная мать на эти предположения никак не ответили.

Напомним, Мария Полякова - старшая дочь Ольги Поляковой от бизнесмена Вадима Буряковского. Несколько лет назад она переехала в США, чтобы учиться в музыкальном колледже Беркли.

Летом прошлого года она вышла замуж за американца, с которым познакомилась во время учебы. Их свадьба состоялась в Америке, но в начале этого года Маша с мужем приехали в Украину, где она официально познакомила родителей со своим избранником.

