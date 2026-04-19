Советники дали Трампу важный совет по Ирану, но он его проигнорировал, – WSJ

Трамп закапывает все глубже свой политический рейтинг и авторитет американской власти в целом.

Советники Дональда Трампа призывают его ограничить свои публичные комментарии по поводу войны в Иране, особенно спонтанные, поскольку они вредят рейтингам президента США и в целом его публичному имиджу. Однако сам Трамп эти призывы игнорирует. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Издание приводит многочисленные примеры того, как Дональд Трамп делает противоречивые заявления то в своей социальной сети Truth Social, то непосредственно в комментариях журналистам. В течение нескольких часов он может то обещать уничтожение цивилизаций, то рассказывать о почти заключенном вечном мире и всемирном процветании. Он то требует от НАТО помощи в открытии Ормузского пролива, то утверждает, что США ничья помощь не нужна.

По словам собеседников издания, часто эти заявления делаются без согласования с его ближайшими советниками, что ставит под угрозу дипломатические усилия.

Видео дня

"Ближайшие помощники Трампа по очереди советовали президенту ограничить количество импровизированных интервью, поскольку они лишь убеждали общественность в том, что его заявления противоречат друг другу. На некоторое время он согласился сдержаться, но вскоре все вернулось на круги своя", – пишет WSJ.

Некоторые советники призывали Трампа выступить с обращением к нации, чтобы успокоить общество и показать, что у Белого дома есть четкий план в отношении Ирана. Сначала Трамп сопротивлялся, но в конце концов все же выступил с речью 1 апреля. В своем выступлении президент рассказал об успехах на поле боя и о том, что военные цели США будут достигнуты "очень скоро". Но так и не объяснил, как именно США выйдут из войны.

Война в Иране: последние новости

Как писал УНИАН, ситуация вокруг Ормузского пролива резко обострилась. После первоначальных заявлений о якобы разблокировании водного пути Корпус стражей исламской революции вновь ограничил судоходство. Уже зафиксированы обстрелы вблизи Омана.

Также мы писали, что Дональд Трамп созвал совещание в Ситуационной комнате Белого дома с участием ключевых чиновников, чтобы обсудить обострение ситуации вокруг Ирана. В случае отсутствия быстрого дипломатического прорыва боевые действия на Ближнем Востоке могут возобновиться уже в ближайшие дни.

Вас также могут заинтересовать новости: