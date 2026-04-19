Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия и пригрозил новыми ударами

Представители США уже направляются на переговоры в Исламабад, сообщил глава Белого дома.

Американские представители отправились в Исламабад для переговоров. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем посте в Truth Social. По его словам, Соединенные Штаты предлагают Ирану "справедливое и разумное соглашение".

Он подчеркнул, что накануне Иран открыл огонь в Ормузском проливе, чем нарушил договоренность о прекращении огня.

"Множество пуль было направлено на французский корабль и грузовое судно из Великобритании. Это было некрасиво, не так ли? Мои представители едут в Исламабад, Пакистан, – они будут там завтра вечером для переговоров", – отметил Трамп.

Видео дня

То, что Иран недавно объявил о закрытии Ормузского пролива, президент США назвал странным, мол, Соединенные Штаты и так его блокировали.

"Они помогают нам, сами того не осознавая, и именно они теряют от закрытия прохода 500 миллионов долларов в день! США ничего не теряют. На самом деле прямо сейчас много кораблей направляются в США, Техас, Луизиану и Аляску для погрузки", – написал глава Белого дома.

Он заявил, что США предлагают Ирану "очень справедливое и разумное соглашение", и выразил надежду, что Иран его примет, "потому что, если они этого не сделают, США выведут из строя все электростанции и все мосты в Иране".

"Больше никаких крутых парней! Они быстро сдадутся, сдадутся легко, и если они не примут соглашение, для меня будет честью сделать то, что необходимо, что должны были сделать другие президенты Ирана за последние 47 лет. Пришло время покончить с иранской машиной убийств!" – написал Трамп.

