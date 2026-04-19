Украинцам пообещали лето с электроэнергией, но есть два условия

Лето в Украине должно пройти "более или менее с электричеством". Об этом в эфире "Киев 24" сказал народный депутат Сергей Нагорняк, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Отвечая на вопрос о прогнозах отключений света летом, он отметил, что все будет зависеть от погоды и вражеских атак на украинскую энергосистему.

Что касается плановых ремонтов энергообъектов, Нагорняк отметил, что у "Энергоатома" есть четкие регламенты по ремонту своих блоков.

"Сейчас два атомных энергоблока проходят ремонтную кампанию. За ними последуют следующие два блока. Поэтому мы не должны ощутить существенных изменений в отношении плановых работ на атомных электростанциях", – сказал депутат.

Да, считает Нагорняк, "лето более или менее должно пройти с электрической энергией":

"Не думаю, что будут какие-то существенные и длительные отключения. Будем надеяться на работу наших энергетиков и на экономное потребление украинцев", – отметил нардеп.

Россияне и Запорожская АЭС

Как сообщал УНИАН, на днях генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что оккупированная российскими захватчиками Запорожская атомная электростанция вновь временно лишилась всего внешнего питания.

По его словам, электроснабжение уже второй раз было потеряно менее чем за неделю. В целом это уже 14-й зафиксированный такой случай с начала полномасштабного вторжения России.

