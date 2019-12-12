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Договоренность о новой программе сотрудничества с Украиной является предварительной – МВФ

22:19, 12 декабря 2019
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс, сообщается в Twitter «Голоса Америки».

«Договоренность по программе МВФ для Украины является предварительной. Решение об окончательном утверждении еще не внесено на рассмотрение правления МВФ», - отметил он.

«Когда оно будет внесено - будет зависеть от того, выполнит ли Украина предварительные условия», - добавил Райс.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева провели телефонную беседу. В пресс-службе Зеленского по результатам разговора сообщили, что достигнута договоренность о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл.

Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда.

12 декабря председатель НБУ Яков Смолий заявил, что ожидает решения МВФ относительно новой программы в первом квартале 2020 года.

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