Как правильно готовить брокколи: ученые назвали способ с максимальной пользой

Длительная обработка брокколи может привести к потере питательных веществ.

Если нарезать брокколи и слегка обжарить ее, то это может увеличить содержание определенного антиоксиданта, который называется сульфорафан. В частности, исследования показывают, что это может максимально увеличить пользу для здоровья, пишет verywell health.

Также ученые обнаружили, что приготовление брокколи подавляет фермент под названием мирозиназа, который важен для образования сульфорафана. Поэтому более длительные или агрессивные методы приготовления значительно снижают уровень сульфорафана.

"Общеизвестно, что длительная термическая обработка может разрушать питательные вещества в брокколи, в частности сульфорафан", - отметила для издания Стефани Джонсон, RDN, DCN, доцент кафедры клинических и профилактических услуг по питанию в Школе медицинских профессий Рутгерского университета.

Как готовить брокколи, чтобы получить максимальную пользу для здоровья?

Легкая обжарка

Исследование показало, что легкое обжаривание брокколи на самом деле помогает снизить активность мирозиназы во время приготовления, в результате чего в вашем блюде образуется большее количество сульфорафана.

Нарезка за 90 минут до приготовления

Также ученые обнаружили, что нарезка брокколи на соцветия примерно за 90 минут до легкого обжаривания на сковороде связана с самым высоким уровнем сульфорафана. Как подчеркнула Джонсон, нарезка, скорее всего, активирует мирозиназу, которая помогает преобразовать глюкорафанин в сульфорафан, прежде чем тепло деактивирует фермент.

В то же время исследование имеет определенные ограничения, ведь авторы не изучали, как другие способы приготовления, например, в микроволновке или на пару, влияют на содержание сульфорафана в брокколи.

"Несмотря на это ограничение, полученные данные свидетельствуют о том, что такие методы приготовления, как предварительная нарезка и легкое обжаривание, играют важную роль в максимизации пользы брокколи для здоровья", - добавила Джонсон.

Почему сульфорафан так полезен для здоровья?

Это природное соединение, содержащееся в крестоцветных овощах, таких как брокколи, брюссельская, цветная капуста и капуста кале. Оно обладает многими полезными для здоровья свойствами, а именно антиоксидантным и противовоспалительным действием.

"Одной из его ключевых функций является стимулирование выработки в организме антиоксидантных ферментов, которые нейтрализуют свободные радикалы и защищают клетки от окислительного повреждения", - сказала специалист.

По словам Джонсон, сульфорафан также способствует детоксикации печени и помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, улучшая артериальное давление.

Какие полезные свойства имеет брокколи?

"Этот овощ, богатый питательными веществами, является источником необходимых витаминов и минералов, в частности витамина С, витамина К, витамина А, калия, магния, кальция и железа. Брокколи также богата клетчаткой, которая способствует здоровью пищеварительной системы, и содержит мощные антиоксиданты, такие как сульфорафан, лютеин и зеаксантин", - отметила эксперт.

Она добавила, что брокколи в любом виде полезна для здоровья.

"Независимо от способа приготовления, брокколи остается низкокалорийным продуктом, богатым клетчаткой, что делает ее ценным дополнением к здоровому рациону", - заверила Джонсон.

Ранее был назван сыр, который повышает холестерин больше других. В частности, есть конкретные группы людей, для которых употребление такого сыра категорически не рекомендуется.

Также исследователи ответили, какие напитки помогают похудеть, кроме воды. По их словам, в этот список вошли зеленый чай, черный кофе, протеиновые коктейли и другие напитки.

