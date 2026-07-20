Четверть пенсионеров получают менее 4000 гривень: какая ситуация с пенсиями в Украине

Число пенсионеров за год сократилось на 283 тысячи человек.

Средний размер пенсионных выплат в Украине по состоянию на 1 июля 2026 года составил 7 272,68 гривни. При этом средний размер пенсии за год вырос более чем на 860 грн: на 1 июля 2025 года средняя пенсия составляла 6 410,17 грн.

По данным Пенсионного фонда Украины, общее количество пенсионеров в Украине составляет 9 976 619 человек, что на 283 тысячи меньше, чем годом ранее.

Наибольший размер средней пенсии зафиксирован в Киеве – 9 901,43 грн, а наименьший – в Тернопольской области – 5 656,53 грн.

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Наибольшую группу пенсионеров составляют получатели выплат от 3 001 до 4 000 грн. Такую пенсию получают 2,4 млн человек, или 24% от общего числа.

На втором месте – пенсионеры с выплатами от 4 001 до 5 000 грн. Их насчитывается 1,7 млн человек (17,2 %). Пенсии от 5 001 до 6 000 грн получают 1,5 млн пенсионеров (14,9%).

При этом больше всего выросла доля украинцев с пенсиями от 5 001 до 10 000 грн. Если в прошлом году такие выплаты получали 29% пенсионеров (2,98 млн человек), то сейчас – 36,5% получателей (3,6 млн человек).

Также увеличилось количество пенсионеров с выплатами свыше 10 тысяч гривень. По состоянию на 1 июля 2026 года к этой категории относятся 1,9 млн человек, или 18,8% всех пенсионеров. Для сравнения: годом ранее таких было 1,5 млн человек, или 14,8%.

В то же время сократилось число украинцев с самыми низкими пенсиями. До 3 тысяч гривень получают 335,8 тыс. человек (3,4%), тогда как на 1 июля 2025 года таких насчитывалось 380 611 человек (3,7%).

Пенсии в Украине – последние новости

Правительство предлагает полностью изменить принцип начисления пенсий, отказавшись от устаревших формул. Как рассказал глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский, больше всего в процентном выражении выиграют те, кто сейчас получает от 3406 до 3458 гривен: их выплаты планируют довести до гарантированного базового уровня – до 6000 грн, как предлагает правительство, или до 7300 грн, если будет поддержан вариант Верховной Рады.

Министр социальной политики Денис Улютин сообщил, что первым этапом будущей пенсионной реформы станет введение базовой выплаты по достижении определенного возраста. По его словам, ключевая задача этого механизма – сократить уровень бедности среди пожилых людей, которые из-за низких заработков на протяжении трудовой жизни сегодня получают пенсии, не обеспечивающие даже базовых потребностей.

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