Пенсии будут выплачиваться по-новому: что изменится и хватит ли средств на реформу

В Украине планируют кардинально изменить пенсионную систему. Вместо нынешней модели введут три уровня выплат и добровольные накопления с автоматическим подключением.

Министр социальной политики Денис Улютин в интервью Forbes рассказал, что первым элементом станет базовая выплата по достижении определенного возраста. Ее главная цель – снизить уровень бедности среди пожилых людей, которые из-за низких доходов на протяжении жизни сейчас получают пенсии, не покрывающие базовые потребности.

Второй уровень – страховая составляющая, которая должна стать более прозрачной и справедливой. Размер выплат будет напрямую зависеть от продолжительности трудового стажа и объема уплаченных взносов и не будет привязан к году выхода на пенсию или средней зарплате.

Третий элемент предусматривает трансформацию специальных пенсий в профессиональные пенсионные схемы. Выплаты за досрочный выход на пенсию или другие льготы будут финансироваться не из солидарной системы, а через отдельную профессиональную составляющую.

По словам Улютина, отдельно в правительстве планируют ввести накопительную систему в формате добровольного участия с автоматическим зачислением.

"Сначала всех будут автоматически зачислять в накопительную систему с уплатой взносов, но человек сможет отказаться от этой опции. В таком случае он должен четко понимать, что будет получать выплаты только из солидарной системы. Периодичность такого автоматического зачисления также будет дополнительно проработана", – сказал министр.

Подобная модель, по его словам, в частности, применяется в Польше, а в целом опыт европейских стран показывает, что обязательная накопительная система неэффективна.

В то же время в министерстве уверяют, что новую систему можно профинансировать в рамках имеющихся ресурсов. Как отметил Улютин, нынешняя пенсионная модель неустойчива и в будущем потребует больше средств, чем предложенная реформа. В частности, из-за существующих пробелов растет риск судебных решений, влекущих за собой дополнительные выплаты.

Ориентировочная потребность на следующий год составляет около 150 млрд грн, тогда как расходы на действующую систему оцениваются в 120–140 млрд грн. На первые два года, по словам Улютина, средств хватит, что касается последующих – ведутся дополнительные расчеты.

"По нашим расчетам, все элементы новой системы можно финансировать в рамках бюджета Пенсионного фонда на 2026 год и даже на 2027-й. Сейчас мы готовим долгосрочные прогнозы на 15 лет, чтобы оценить устойчивость системы после 2027-го", – сказал министр.

Законопроект сейчас находится на финальной стадии подготовки. После завершения расчетов его планируют вынести на общественное обсуждение. Оптимистический сценарий, по словам министра, предусматривает принятие документа уже в этом году.

Министр социальной политики Денис Улютин рассказывал о подготовке пенсионной реформы, отметив, что отсутствие устойчивой модели пенсионного обеспечения порождает недоверие людей и отбивает у них желание платить взносы, откуда возникают дефицит пенсионной системы, низкие пенсии и отсутствие накопительной части.

Также Улютин заявлял, что солидарная пенсия должна зависеть от взносов в солидарную систему. По его словам, при таком подходе пенсия учителя со стажем 40 лет увеличится примерно в полтора-два раза.

