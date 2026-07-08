В Украине готовят пенсионную реформу: кому повысят минимальную выплату до 6000 гривень

Правительственная реформа фактически призвана переложить часть финансовой ответственности на граждан.

Правительство предлагает полностью изменить принцип начисления пенсий, отказавшись от устаревших формул. Если новые правила вступят в силу, украинских пенсионеров условно можно будет разделить на три категории, рассказал ТСН глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский.

Получатели минимальных пенсий

По словам специалиста, больше всего в процентном выражении выиграют те, кто сейчас получает от 3406 до 3458 гривень. Их выплаты планируют довести до гарантированного базового уровня – до 6000 грн, как предлагает правительство, или до 7300 грн, если будет поддержан вариант Верховной Рады.

Пенсионеры со средними выплатами

Речь идет о гражданах, которые благодаря длительному страховому стажу и официально высоким доходам сегодня получают около 7300 грн пенсии. По новой модели они будут иметь право не только на базовую выплату, но и на дополнительную сумму, рассчитанную по системе пенсионных баллов.

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По предварительным оценкам эксперта, после перерасчета их пенсия может вырасти примерно до 9500–11 000 грн, что позволит сохранить разницу между выплатами в зависимости от трудового вклада.

Получатели самых высоких пенсий

Наиболее существенные изменения, по словам специалиста, коснутся тех, кто рассчитывает на максимальные пенсионные выплаты. В настоящее время закон ограничивает их размер десятью прожиточными минимумами для лиц, утративших трудоспособность, что на данный момент составляет 25 950 грн. Предлагаемая реформа отменяет привязку максимальной пенсии к этому показателю. В дальнейшем размер выплат будет определяться с помощью системы пенсионных баллов.

В то же время из-за существования верхнего предела начисления ЕСВ – с зарплаты не выше 15 минимальных окладов (в настоящее время 129 705 грн) – за доходы, превышающие этот уровень, дополнительные баллы начисляться не будут. Уже назначенные высокие пенсии сохранятся, однако больше не будут автоматически увеличиваться вместе с ростом минимальных выплат.

Пенсионная реформа – основные моменты

Ключевая задача реформы, по словам Забловского, заключается в отказе от нынешней сложной системы расчета пенсий, которую считают недостаточно справедливой. Согласно действующей модели граждане с одинаковым трудовым стажем и схожим уровнем заработной платы по отношению к среднему по стране могут получать существенно разные пенсии лишь из-за того, что вышли на пенсию с разницей в 10–15 лет.

Причина заключается в том, что размер старых пенсий фактически оставался "замороженным" из-за использования устаревших показателей средней заработной платы при их расчете.

После реформы пенсионная выплата будет состоять из двух основных компонентов:

Базовая (солидарная) часть. Это гарантированная государством фиксированная выплата для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Её размер не будет зависеть от профессии или уровня заработка в прошлом. Страховая (балльная) часть. Это индивидуальная составляющая пенсии, которая будет определяться по балльной системе. Ее размер будет зависеть от продолжительности страхового стажа и суммы Единого социального взноса (ЕСВ), уплаченного за работника в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Чем дольше человек официально работал и чем больше были его взносы, тем выше будет эта часть пенсионной выплаты.

Если зарплата соответствовала средней по стране, будет начисляться 10 баллов в месяц. За заработок, вдвое превышающий средний, человек будет получать 20 баллов, тогда как за минимальную зарплату – 3,5 балла.

Ежегодно при принятии государственного бюджета Кабинет Министров будет определять актуальную денежную стоимость одного пенсионного балла (например, 30 грн).

Именно этот показатель будет использоваться для расчета выплат: общее количество баллов, накопленных человеком за весь период работы, будет умножаться на действующую стоимость балла. Такой механизм должен обеспечить автоматическую индексацию пенсий, назначенных много лет назад, с учетом нынешнего уровня зарплат и инфляции.

Для украинцев, которые уже получают пенсию, предусмотрен ретроспективный перерасчет. Принцип останется аналогичным: если, например, в 2005 году человек получал среднюю по стране зарплату, за каждый месяц работы ему условно начислят 10 пенсионных баллов.

После этого все баллы, заработанные в течение трудовой деятельности, суммируют и умножат на актуальную стоимость одного балла, которую правительство будет пересматривать и утверждать ежегодно.

Пенсия в Украине – последние новости

Депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что предстоящая пенсионная реформа введет гарантированный минимальный уровень пенсионных выплат и сократит разрыв между минимальными и максимальными пенсиями. По её словам, правительство предлагает поэтапно перевести специальные пенсии в систему профессиональных пенсионных программ, а также стимулировать развитие добровольных пенсионных накоплений.

Министр социальной политики Денис Улютин сообщил, что первым этапом предстоящей пенсионной реформы станет введение базовой выплаты по достижении определенного возраста. По его словам, ключевая задача этого механизма – сократить уровень бедности среди пожилых людей, которые из-за низких заработков в течение трудовой жизни сегодня получают пенсии, не обеспечивающие даже базовых потребностей.

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