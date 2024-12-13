При условии предоставления справки о доходах, которые превышают сумму ограничений, лимит будет увеличен.

Подавляющее большинство граждан Украины не почувствует на себе ограничений карточных переводов, которые внедряют банки.

Об этом заявил член Совета НБУ Василий Фурман в эфире "Киев24".

Он пояснил, что уже существуют ограничения на переводы в 150 тысяч гривень в месяц, которые практически не повлияли на украинцев.

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"Уже существуют ограничения, и 98% граждан не почувствовали на себе их. Сейчас идет усиление ограничений, но также есть соответствующая статистика, что 9 из 10 украинцев их на себе не почувствуют. Если ты получаешь белую зарплату, или ты ФЛП и законно получаешь доходы на свою карточку, у тебя нет ограничений", - подчеркнул Фурман.

По его словам, даже при лимитах в 150 тысяч гривень, которые действуют сегодня, можно переводить больше, если белая зарплата превышает эту сумму. Клиент может предоставить банку соответствующие справки о зарплате или других доходах, в таком случае лимит будет расширен.

Фурман отметил, что такие ограничения направлены на борьбу с теневой экономикой, которые составляет большую проблему, особенно во время войны.

"Теневая экономика - это бизнес, который не платит налоги, что в условиях войны еще большее преступление, ведь за счет налогоплательщиков финансируется армия", - сказал член Совета Нацбанка.

Кроме этого, ограничения должны помочь борьбе с "дропами". Фурман пояснил, что "дропы" - это физические лица, которые за незначительную плату передают свою карточку в аренду, и другое лицо по своему усмотрению, противозаконным способом использует эту карточку.

"Это может быть даже террористическая деятельность, когда финансируются какие-то операции врага", - подчеркнул он.

Карточные ограничения - что известно

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины установил лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С). Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц. Лимит не применяется к счетам волонтеров, которые соответствуют определенным критериям, и лиц, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения.

10 декабря крупнейшие банки и банковские ассоциации подписали меморандум об обеспечении прозрачности рынка банковских платежных услуг, который предусматривает установление ежемесячных лимитов на карточные переводы в зависимости от уровня риска клиента: 50 000 грн для тех, кого отнесли к "высокому" уровню рискованности, а для клиентов со "средним" и "низким" уровнем - 150 000 грн с 1 февраля 2025 года и 100 000 грн с 1 июня 2025 года.

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