Меморандум предусматривает проверки клиентов на этапе открытия счетов и их разделение по степени риска.

Национальный банк подписал меморандум об обеспечении прозрачности рынка банковских платежных услуг с двумя профильными ассоциациями и четырьмя банками: "Ощадбанк", "Райффайзен Банк", "КБ ПриватБанк" и "Универсал банк" (monobank). Об этом сообщает LIGA.net.

Отмечается, что эту договоренность связывают с необходимостью противодействовать нелегальным платежным операциям, отмыванию денег.

Меморандум предусматривает проверки клиентов уже на этапе открытия счетов и их разделение на тех, в отношении которых есть критерии "высокой" рискованности и "низкой".

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Для клиентов с высоким риском усилят проверки, в частности относительно происхождения средств и уровня доходов.

Для обеих категорий будут действовать лимиты плановых операций по счетам:

с 1 февраля 2025 года - до 150 000 грн в месяц;

с 1 июня 2025 года - до 100 000 грн в месяц.

Также предусмотрен мониторинг уровня переводов и ограничения в проведении операций клиентов с неподтвержденными доходами: 50 000 грн для тех, кого отнесли к "высокому" уровню рискованности, а для клиентов со "средним" и "низким" уровнем - 150 000 грн с 1 февраля 2025 года и 100 000 грн с 1 июня 2025 года.

При этом при наличии более высоких подтвержденных доходов клиентам будет разрешено осуществлять переводы на сумму этих доходов.

Лимиты на карточные переводы - что известно

В Украине с октября начал действовать новый лимит на переводы с карты на карту в 150 тысяч гривен в месяц. Он действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента в одном банке на чужие счета. Лимит не касается волонтеров, а также граждан, чей ежемесячный доход превышает 150 000 гривен.

В Нацбанке тогда заявили, что введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с использованием счетов "дропов", которые являются распространенным механизмом функционирования теневой экономики.

По данным Forbes, банки готовили совместный меморандум об ужесточении ограничений карточных переводов. Сумма, которую можно будет переводить, составит не более 100 тыс. грн с одного счета, а для рискованных клиентов - вдвое меньше. На этапе открытия счета лица или ФЛП, клиенту присвоят одну из трех категорий риска. При низком и среднем уровнях риска клиенты будут иметь со стороны банка упрощенные меры проверки: без обязательного подтверждения доходов.

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