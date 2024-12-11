При подтверждении доходов ограничения к гражданам применяться не будут.

Новые лимиты на карточные переводы уменьшат риск незаконных операций, но подтолкнут людей к переходу на наличные или криптовалюту.

Такое мнение высказал экономист Александр Савченко в эфире "Ранок.Live", комментируя подписание меморандума между НБУ и банками о введении более жестких ограничений на банковские переводы.

"Мы видим такое давление на размер операций ежемесячно. Давление - это Нацбанк, Минфин, налоговая, а на них давит Евросоюз. Но в ЕС все начинается с 10 тыс. евро. А у нас эти суммы значительно меньше", - отметил эксперт.

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По его словам, обоснованием этого давления является использование карточек бедных украинцев, пенсионеров для проведения незаконных операций. Эти операции даже могут включать финансирование российских агентов, терроризма, операций с виртуальным казино и тому подобное.

"И действительно, за небольшую плату многие украинцы отдают "в долг" карты, которыми пользуются для проведения незаконных операций. Такие действия уменьшат риск этих операций", - сказал экономист.

Савченко отметил, что при необходимости проводить операции на более крупные суммы достаточно задекларировать свой доход, показав, что зарплата превышает лимиты или человек получил средства от продажи имущества. При наличии подобного подтверждения ограничения не будут применяться.

"Но, конечно, это неприятная банковская бюрократия. И нет еще консенсуса, как контролировать эти банковские переводы. Очевидно, что это толкает людей в наличные и в криптовалюту. А вот наличные и криптовалюта абсолютно не полезны украинской экономике", - отметил экономист.

Ограничение карточных переводов - что известно

Национальный банк подписал меморандум об обеспечении прозрачности рынка банковских платежных услуг с профильными ассоциациями и рядом банков. Меморандум предусматривает проверки клиентов уже на этапе открытия счетов и их разделение на тех, в отношении которых есть критерии "высокой" рискованности и "низкой".

В частности, вводятся ограничения в проведении операций клиентов с неподтвержденными доходами: 50 000 грн для тех, кого отнесли к "высокому" уровню рискованности, а для клиентов со "средним" и "низким" уровнем - 150 000 грн с 1 февраля 2025 года и 100 000 грн с 1 июня 2025 года.

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