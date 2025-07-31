Система стартует в США с 13 августа, но в будущем может быть внедрена и в других странах.

Компания Google начинает использовать искусственный интеллект для автоматического определения пользователей младше 18 лет. Если алгоритм классифицирует пользователя как несовершеннолетнего, компания автоматически включит соответствующие ограничения для всех сервисов.

Речь идет о взрослом контенте на YouTube, персонализированной рекламе, хронологии в Google Maps и блокировании доступа к части контента в Play Store, пишет The Verge. Это решение соответствует глобальной тенденции по усилению мер безопасности подростков в интернете.

Алгоритмы будут анализировать активность аккаунта и возраст, указанный при регистрации, чтобы активировать защитные меры для несовершеннолетних. С 13 августа ограничения будут введены для "небольшой части" аккаунтов в США, но впоследствии программу расширят.

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Пользователи смогут опровергнуть решение системы, подтвердив возраст с помощью селфи, фото паспорта или банковской карты.

Добавим, что ранее в этом месяце в Великобритании вступил в силу масштабный закон о верификации возраста в интернете. Он обязывает все цифровые сервисы ограничивать доступ к взрослому контенту несовершеннолетним.

Ранее глава OpenAI предупредил, что ваши переписки с ChatGPT могут быть использованы в суде. Действующее законодательство не предоставляет ИИ-чатботами особого статуса конфиденциальности.

Меж тем Microsoft заявляет, что ее новый ИИ ставит диагнозы в четыре раза точнее, чем группа опытных врачей – и при этом на 20% дешевле. В будущем технология может быть интегрирована в чат-бот Copilot и поисковик Bing.

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