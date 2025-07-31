Компания Google начинает использовать искусственный интеллект для автоматического определения пользователей младше 18 лет. Если алгоритм классифицирует пользователя как несовершеннолетнего, компания автоматически включит соответствующие ограничения для всех сервисов.
Речь идет о взрослом контенте на YouTube, персонализированной рекламе, хронологии в Google Maps и блокировании доступа к части контента в Play Store, пишет The Verge. Это решение соответствует глобальной тенденции по усилению мер безопасности подростков в интернете.
Алгоритмы будут анализировать активность аккаунта и возраст, указанный при регистрации, чтобы активировать защитные меры для несовершеннолетних. С 13 августа ограничения будут введены для "небольшой части" аккаунтов в США, но впоследствии программу расширят.
Пользователи смогут опровергнуть решение системы, подтвердив возраст с помощью селфи, фото паспорта или банковской карты.
Добавим, что ранее в этом месяце в Великобритании вступил в силу масштабный закон о верификации возраста в интернете. Он обязывает все цифровые сервисы ограничивать доступ к взрослому контенту несовершеннолетним.
Ранее глава OpenAI предупредил, что ваши переписки с ChatGPT могут быть использованы в суде. Действующее законодательство не предоставляет ИИ-чатботами особого статуса конфиденциальности.
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