Нововведение заработает с 1 октября этого года.

С 1 октября 2024 года Национальный банк на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С). Об этом говорится в заявлении пресс-службы НБУ.

Отмечается, что лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц. Лимит не применяется к счетам волонтеров, которые соответствуют определенным критериям, и лиц, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения. Также в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и к переводам юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.

По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, которые не превышают указанную сумму, следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность.

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Цель нововведения

В Нацбанке подчеркнули, что введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности, с использованием счетов "дропов", которые являются распространенным механизмом функционирования теневой экономики. Анализ НБУ свидетельствует, что через карты "дропов" (людей, которые отдают в пользование третьим лицам свои счета) может проходить около 200 млрд грн в год.

"Теневой бизнес ищет для себя новые пути проведения денежных платежей, и это требует быстрого реагирования, поэтому НБУ вводит лимит как временное антикризисное решение", – говорится в заявлении регулятора.

В то же время отмечается, что проблема является не только насущной, но и комплексной и требует внесения изменений в законодательство и привлечения других государственных, в том числе правоохранительных, органов. Введенный период сроком на шесть месяцев будет использован для наработки совместных решений, направленных на решение этой проблемы. Это в дальнейшем позволит НБУ при условии действенности принятых мер отказаться от введенных лимитов.

В Нацбанке добавили, что уже подготовили перечень решений, которые планирует реализовать для борьбы с использованием рынка платежных услуг в противоправных целях.

Ограничения на карточные переводы

Еще в начале 2024 года председатель комитета Верховной Рады по финансам Даниил Гетманцев заявил, что в Украине могут ввести ограничения на банковские переводы на период военного положения для борьбы с "мискодингом".

В НБУ объясняли, что крупные расчетные банки, руководствуясь нормами действующего законодательства, уже установили определенные ограничения на расчеты картами. Нацбанк рассматривает целесообразность масштабирования практики крупных расчетных операций банков на рынке в целом.

Глава НБУ Андрей Пышный сообщал, что уже в августе 2024 года регулятор планирует финализировать окончательное решение по ограничению переводов с карты на карту.

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