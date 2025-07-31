Там отметили, что ситуация в Часовом Яру такая же, как и в последние месяцы.

Информация министерства обороны РФ о "захвате" города Часов Яр Донецкой области не соответствует действительности.

Об этом спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сказал в комментарии РБК-Украина по поводу сегодняшнего утреннего заявления РФ об "освобождении" города.

"Ситуация в Часовом Яру такая же, как и в последние месяцы. Россияне просто вновь врут именно для того, чтобы оно разошлось хотя бы в виде опровержений", - отметил Трегубов.

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По данным проекта DeepState от 30 июля, под контролем российских войск находятся восточная и северная части города Часов Яр.

Ситуация на Покровском направлении

Военный обозреватель Денис Попович 30 июля отмечал, что особая угроза и опасность есть на Покровском направлении. В частности, тяжелая ситуация возле Константиновки. Там враг пытается зайти за водохранилище Клебан - Бык и если это удастся, то россияне будут угрожать пригороду Константиновки.

Такие маневры противника будут нести угрозу и для украинских военных, которые обороняют Часов Яр.

Попович отметил, что был оптимистом, когда говорил, что врагу не удастся взять Покровск до конца года. Сейчас нельзя быть настолько оптимистичным, поскольку в последний месяц противник продвинулся со стороны того вклинения, которое он образовал весной между Покровском и Константиновкой.

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