Минимальная зарплата и прожиточный минимум будут расти до 2029 года: какие суммы заложило правительство

В Кабмине планируют ежегодно повышать минимальную зарплату и прожиточный минимум.

Правительство утвердило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы, которая предусматривает постепенный рост минимальной заработной платы до более чем 11 тысяч гривень, а также повышение прожиточного минимума. Об этом говорится в документе, утвержденном правительством.

Отмечается, что минимальная заработная плата в 2027 году будет повышаться с учетом темпов, опережающих уровень инфляции.

Минимальная заработная плата согласно плану правительства составит:

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в 2027 году – 9 546 гривень;

в 2028 году – 10 377 гривень;

в 2029 году – 11 114 гривень.

Прожиточный минимум по годам

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на одного человека) должен составить:

3 559 грн в 2027 году;

3 876 грн в 2028 году;

4 151 грн в 2029 году.

Таким образом, прожиточный минимум будет повышаться на уровень инфляции плюс 2 процентных пункта в течение всех трех лет (2027–2029).

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, содержащей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

Отметим, что Бюджетная декларация – это прогнозный документ и не определяет окончательные социальные стандарты на соответствующие годы. Реальные показатели, заложенные в бюджеты следующих лет, могут отличаться.

Следующим шагом станет представление правительством Бюджетной декларации на 2027–2029 годы на рассмотрение Верховной Рады.

Бюджетная декларация на 2027–2029 годы – главные новости

16 июня правительство представило парламенту ключевые параметры Бюджетной декларации на 2027–2029 годы. Документ предусматривает сохранение социальных расходов, повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, а также дальнейшее привлечение значительных объемов международной финансовой помощи.

17 июня премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы, которая предусматривает взвешенное повышение социальных стандартов. По её словам, Бюджетная декларация разработана на основе базового сценария, который предполагает улучшение ситуации с безопасностью с 2027 года. В то же время предусмотрен сценарий устойчивости на случай более длительной активной фазы боевых действий.

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